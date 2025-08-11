Busca

Devido ao calor, a audiência geral de 13 de agosto será na Sala Paulo VI

Devido às altas temperaturas previstas, a audiência geral de Leão XIV desta quarta-feira será realizada na Sala Paulo VI, sempre às 10h, hora local. Em seguida, o Papa passará pela Basílica Vaticana para saudar aqueles que não encontraram lugar na Sala e acompanharam a audiência nos telões. À tarde, partida para Castel Gandolfo.

Vatican News

Devido às altas temperaturas previstas, a audiência geral do Papa Leão XIV na quarta-feira, 13 de agosto, será realizada na Sala Paulo VI, sempre às 10h, hora local (5 da manhã hora de Brasília). Em seguida, o Papa passará pela Basílica Vaticana para saudar aqueles que não encontraram lugar na grande Sala e acompanharam a audiência nos telões. No entanto, serão ativados telões para acompanhar a audiência tanto na Praça São Pedro quanto na Praça Petriano, em frente à Sala Paulo VI.

À tarde, Leão XIV seguirá para Castel Gandolfo, para um segundo período de descanso na residência da Villa Barberini, dentro das Villas Pontifícias. Durante esta estadia, na sexta-feira, 15 de agosto, festa da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria, às 10h (hora local), o Pontífice celebrará a Santa Missa na Paróquia de São Tomás de Villanova, em Castel Gandolfo, e às 12h (hora local) recitará o Angelus na entrada do Palácio Pontifício, na Praça da Liberdade, também em Castel Gandolfo.

No domingo, 17 de agosto, às 9h30 (4h30 hora de Brasília), o Papa Leão XIV celebrará a Santa Missa no Santuário de Santa Maria della Rotonda, em Albano Lacial, com os pobres assistidos pela Caritas diocesana e os operadores. Às 12h, recitará o Angelus na Praça da Liberdade, em Castel Gandolfo. Por fim, compartilhará o almoço com os pobres e assistidos da Caritas no Borgo Laudato si’, dentro das Villas Pontifícias.

