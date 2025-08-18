Busca

Busca

Busca

ptportuguês
US president hosts leaders of Armenia and Azerbaijan for peace summit
Papa

As implicações geopolíticas da Declaração Conjunta entre a Armênia e o Azerbaijão

Muitos analistas consideram que não houve uma melhora real nas relações devido à natureza do acordo assinado em Washington, embora tenha abordado uma das questões-chave no cerne das tensões: a gestão do Corredor de Zangezur, uma faixa de território armênio que divide o Azerbaijão de seu enclave, a República Autônoma Nakhichevan.

de Cosimo Graziani*

"Felicito a Armênia e o Azerbaijão, que assinaram a Declaração Conjunta de Paz". Esta foi a declaração do Papa Leão XIV no domingo, 10 de agosto, dirigindo-se à multidão reunida na Praça de São Pedro após a recitação da oração do Angelus. O Pontífice referia-se ao texto assinado dois dias antes na Casa Branca pela Armênia e pelo Azerbaijão: uma declaração conjunta de sete pontos que regulamenta suas relações futuras, com vistas à obtenção de um verdadeiro tratado de paz. Leão XIV expressou a esperança de que "este evento possa contribuir para uma paz estável e duradoura na zona meridional do Cáucaso".

A declaração foi mediada pelos Estados Unidos, que participaram da assinatura com o presidente Donald Trump. A declaração se concretizou em um momento em que as relações entre os dois países do Cáucaso Meridional ainda são marcadas pelo último conflito de 2023, quando Baku reconquistou a região de Nagorno-Karabakh. Após a conquista, o Azerbaijão apresentou demandas à Armênia, principalmente para alterar o preâmbulo da Constituição, que estipula reivindicações territoriais contra o Azerbaijão e a Turquia. Essas demandas ainda não foram atendidas.

Em março passado, os dois países já haviam chegado a um acordo sobre um texto referente a um tratado de paz, mas Baku havia condicionado o processo ao cumprimento das condições estabelecidas. Levando isso em consideração, a declaração de Washington representa mais um passo no processo de paz em andamento, visto que não é tão vinculativa quanto um Tratado.

Muitos analistas consideram que não houve uma melhora real nas relações devido à natureza do acordo assinado em Washington, embora tenha abordado uma das questões-chave no cerne das tensões: a gestão do Corredor de Zangezur, uma faixa de território armênio que divide o Azerbaijão de seu enclave, a República Autônoma Nakhichevan. Um dos pontos estabelece o envolvimento dos Estados Unidos na gestão da futura infraestrutura do corredor – uma rodovia, um gasoduto e um oleoduto – conectando o enclave ao restante do território azerbaijano. A gestão estadunidense – que seria exclusiva – deverá durar 99 anos e atenderá a duas importantes demandas: daria ao Azerbaijão a conexão entre seus territórios e ao primeiro-ministro Pashinyan a possibilidade de afirmar que a soberania sobre o território permanece com a Armênia.

A notícia do acordo provisório provocou reações de todas as potências que fazem fronteira com o Cáucaso. A região está, de fato, entre as mais importantes do mundo em termos geopolíticos, sendo um polo fundamental para as conexões Leste-Oeste e fazendo fronteira com países como Turquia, Irã e Rússia. Os três países saudaram o progresso alcançado pela Armênia e pelo Azerbaijão na resolução de suas tensões. No entanto, em alguns casos, os interesses dos países vizinhos entram em conflito com a potencial nova presença estadunidense no Cáucaso em termos de gestão de infraestrutura.

Para a Rússia, trata-se de uma situação que reduz ainda mais sua relevância no Cáucaso. O papel de Moscou já havia diminuído após a eclosão da guerra de 2023, após a qual Yerevan acusou soldados russos de não protegerem a população armênia em Nagorno-Karabakh (onde forças militares russas estavam presentes desde o fim do conflito de 2020).

A assinatura do documento na semana passada torna os Estados Unidos um ator que não pode mais ser excluído na região: a partir de agora, Moscou também terá que considerar as reações de Washington em sua política externa no Cáucaso.

O outro ator que pode não sentir a pressão de uma presença americana renovada na região é o Irã, que nos últimos anos tem defendido a Armênia na questão do Corredor de Zangezur. A possibilidade de os Estados Unidos administrarem a infraestrutura do corredor, que passaria pela fronteira entre a Armênia e o Irã, é, como afirmou o Ministro das Relações Exteriores iraniano, uma "preocupação" que poderia "desestabilizar a região".

Para os Estados Unidos, reunir os dois países à mesma mesa é uma vitória diplomática que lhes permite hastear sua bandeira em uma área sensível, atravessada por infraestrutura que conecta a Ásia e a Europa.

O Corredor de Zangezur tem apenas 43 quilômetros de extensão, mas é de enorme importância estratégica. Desenvolver nova infraestrutura, como estradas, ferrovias e gasodutos, significa ter a oportunidade de reduzir a extensão dos corredores de infraestrutura que passam pelo Cáucaso. Atualmente, o Corredor do Meio, ao chegar ao Azerbaijão vindo da Ásia Central, passa pela Geórgia ao norte e depois retorna ao sul, para a Turquia. Considerando que esses corredores têm o potencial de conectar a China à Europa, controlar o trecho, o que reduziria os prazos de entrega, permitiria aos Estados Unidos continuar seu engajamento estratégico com Pequim. Nessa perspectiva, a presidência de Trump, com a assinatura dos documentos em 8 de agosto, pode considerar ter ganho terreno no confronto geopolítico com a China.

*Agência Fides

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
18 agosto 2025, 08:00

Agenda do Papa
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão