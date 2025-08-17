Busca

ptportuguês
Papa Leão XIV durante o Angelus deste domingo, 17 de agosto Papa Leão XIV durante o Angelus deste domingo, 17 de agosto   (@Vatican Media)
Papa

"Rezemos para que as negociações visem o fim das guerras e o bem comum", pede o Papa

Após a oração do Angelus, na Piazza della Libertà, em Castel Gandolfo, o Papa rezou para que os esforços para acabar com as guerras e promover a paz tenham êxito. O Santo Padre também rezou pelas vítimas das fortes enchentes que atingirem o Paquistão, Índia e Nepal.

Thulio Fonseca - Vatican News

Em seus apelos, após a oração do Angelus deste domingo, 17 de agosto, em Castel Gandolfo, com a presença de 2.500 fiéis e peregrinos, o Papa Leão XIV expressou sua proximidade e oração pelas populações do Paquistão, Índia e Nepal, atingidas por fortes inundações: “Rezo pelas vítimas e por suas famílias, assim como por todos aqueles que sofrem por causa desta calamidade.”

Em seguida, o Pontífice pediu pelo fim das guerras e novamente convidou todos à oração pela paz nos territórios de conflito:

“Rezemos para que os esforços para fazer cessar as guerras e promover a paz tenham sucesso; para que, nas negociações, o bem comum dos povos seja sempre colocado em primeiro lugar.”

Papa saúda os peregrinos em Castel Gandolfo
Papa saúda os peregrinos em Castel Gandolfo   (@VATICAN MEDIA)

O Papa recordou também as iniciativas de animação cultural e evangelização realizadas neste período de férias: "É bonito ver como a paixão pelo Evangelho estimula a criatividade e o compromisso de grupos e associações de todas as idades". Citou, em especial, a recente missão juvenil em Riccione, na Itália, e agradeceu aos organizadores e participantes desses eventos.

Por fim, o Santo Padre saudou com carinho todos os presentes em Castel Gandolfo, saudou os grupos e associações presentes e abençoou a grande peregrinação ao Santuário Mariano de Piekary, na Polônia, e encerrou desejando a todos um bom domingo.

17 agosto 2025, 12:39

