Busca

Busca

Busca

ptportuguês
2025.08.17 Santa Messa nel Santuario di Santa Maria della Rotonda ad Albano
Papa

A voz dos Papas pela paz entre os povos

Leão XIV convocou para o dia 22 de agosto, memória litúrgica da Bem-Aventurada Virgem Maria Rainha, um Dia de Jejum e Oração para invocar a paz na Terra Santa, na Ucrânia e em outras partes do mundo devastadas por conflitos. A iniciativa do Pontífice segue as de seus predecessores.

Isabella Piro - Vatican News

“Enquanto a nossa terra continua a ser ferida por guerras na Terra Santa, na Ucrânia e em muitas outras regiões do mundo. Convido todos os fiéis a viverem o dia 22 de agosto em jejum e oração, suplicando ao Senhor que nos conceda paz e justiça, e que enxugue as lágrimas daqueles que sofrem por causa dos conflitos armados em curso”. Com essas palavras, no final da Audiência Geral desta quarta-feira, 20 de agosto, Leão XIV exortou os fiéis a invocarem o dom da reconciliação num mundo cada vez mais dilacerado pela violência. No dia em que a Igreja irá celebrar a memória da Bem-Aventurada Virgem Maria Rainha, o Pontífice encorajou todos a se dirigirem àquela que é “invocada também como Rainha da Paz”, para que, com sua intercessão, os povos encontrem o caminho da reconciliação.

Tornar-se todos homens e mulheres de reconciliação

A iniciativa lançada pelo Papa Prevost segue as de seu predecessor Francisco que, em 12 anos de pontificado, repetidamente lançou apelos pela paz, em particular no Oriente Médio e na “martirizada Ucrânia”. Já em setembro de 2013, seis meses após a sua eleição ao trono pontifício, o Papa Bergoglio convocou um Dia de Oração e Penitência para invocar a Deus o “grande dom” da paz pela Síria, Oriente Médio e o mundo inteiro. A vigília de oração foi realizada na Praça de São Pedro em 7 de setembro, véspera da festa da Natividade de Maria, Rainha da Paz, e na homilia Francisco exortou todos a se tornarem “homens e mulheres de reconciliação e paz”.

A guerra é uma loucura 

Em outras duas ocasiões, Bergoglio convida a rezar pela região do Oriente Médio: em 27 de outubro de 2023, 20 dias após o início do conflito entre Israel e Palestina, na Basílica do Vaticano é realizada uma hora de oração e adoração eucarística denominada Pacem in terris, como a histórica encíclica de João XXIII, publicada 60 anos antes. “Esta é uma hora sombria, Mãe — é a súplica do Papa —. E nesta hora sombria mergulhamos em seus olhos luminosos e nos confiamos ao seu coração”, para que ensine à humanidade “a repudiar a loucura da guerra, que semeia a morte e apaga o futuro”. Um ano depois, em 6 de outubro de 2024, Francisco vai à Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, para elevar uma súplica pela paz; além disso, para o dia seguinte, exatamente um ano após o início do conflito, ele convoca um Dia especial de Oração e Jejum.

A invocação a Maria Regina pacis 

Em particular pela Ucrânia, Bergoglio exorta a rezar no dia 2 de março de 2022, quarta-feira de Cinzas: uma semana após os ataques de Moscou a Kiev, o Pontífice invoca a Virgem, Rainha da Paz, para que “preserve o mundo da loucura da guerra”. Invocação reiterada no dia 25 de março, quando, em São Pedro, Francisco confia a Ucrânia e a Rússia ao Imaculado Coração da Virgem para que cesse o conflito.

Uma paz estável se baseia na justiça 

Iniciativas em favor da reconciliação no mundo também foram promovidas pelos sucessores mais recentes de Pedro: em 23 de julho de 2006, por exemplo, diante do agravamento da situação no Oriente Médio, Bento XVI convocou um Dia especial de Oração e Penitência para “implorar a Deus o dom precioso da paz”. Por fim, permanece na memória coletiva o Dia de Jejum e Oração promovido por São João Paulo II em 14 de dezembro de 2001, apenas três meses após o ataque de 11 de setembro às Torres Gêmeas de Nova York: uma iniciativa destinada a “rezar com fervor a Deus para que conceda ao mundo uma paz estável, baseada na justiça”.

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
21 agosto 2025, 16:40

Agenda do Papa
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão