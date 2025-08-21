21 de novembro: primeiro encontro digital do Papa com jovens americanos

No âmbito da plenária da National Catholic Youth Conference (NCYC), às 10h15 (horário da costa leste dos Estados Unidos) do dia 21 de novembro, Leão XIV participará por streaming da sessão, dirigindo-se a cerca de 15 mil jovens atualmente inscritos, com idades entre 14 e 18 anos, provenientes de movimentos juvenis católicos de todo o país. Durante 45 minutos, o Pontífice interagirá diretamente com eles em um diálogo ao vivo.

Vatican News

No próximo dia 21 de novembro, o Papa participará, em transmissão ao vivo, de um encontro com a Federação Nacional para a Pastoral Juvenil Católica (NFCYM) durante a sessão plenária da National Catholic Youth Conference (NCYC), realizada nos Estados Unidos. A conexão, a primeira desse tipo para Leão XIV, acontecerá às 10h15 (horário da costa leste dos EUA).

O Papa se dirigirá a 15 mil jovens americanos

Com “profunda honra”, a Federação acolhe o anúncio. Espera-se que o Pontífice fale a cerca de 15 mil jovens inscritos, com idades entre 14 e 18 anos, provenientes de movimentos juvenis católicos de todo o país, e que interaja diretamente com eles em um diálogo ao vivo de 45 minutos. Segundo comunicado da entidade, será uma oportunidade significativa para que os jovens percebam o cuidado e a atenção da Igreja Universal às suas vozes, experiências e esperanças. Christina Lamas, diretora executiva da NFCYM, ressalta que a presença do Pontífice “é um profundo lembrete de que os jovens estão no coração da Igreja e que suas vozes importam”. Esse evento acontece na sequência do primeiro Jubileu dos Influenciadores Digitais, realizado nos dias 28 e 29 de julho, em Roma.

Dom Pérez: como Francisco, Leão XIV tem os jovens no coração

“A decisão do Santo Padre de encontrar-se dessa forma com a juventude americana — afirma dom Nelson J. Pérez, arcebispo da Filadélfia, conselheiro episcopal e membro do conselho diretor da NFCYM — é uma expressão de sua proximidade com os jovens católicos, seguindo os passos de seu predecessor, o Papa Francisco, que definiu os jovens como ‘o agora de Deus’”. Um grupo selecionado de jovens dialogará diretamente com o Papa Leão durante a sessão. A Eternal Word Television Network (EWTN) será a parceira exclusiva para transmissão televisiva e por streaming. A plenária reunirá milhares de jovens católicos, agentes de pastoral, membros do clero e voluntários de todos os Estados Unidos, para três dias de oração, formação, comunidade e celebração, em Indianápolis.