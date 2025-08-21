21 de novembro: primeiro encontro digital do Papa com jovens americanos
Vatican News
No próximo dia 21 de novembro, o Papa participará, em transmissão ao vivo, de um encontro com a Federação Nacional para a Pastoral Juvenil Católica (NFCYM) durante a sessão plenária da National Catholic Youth Conference (NCYC), realizada nos Estados Unidos. A conexão, a primeira desse tipo para Leão XIV, acontecerá às 10h15 (horário da costa leste dos EUA).
O Papa se dirigirá a 15 mil jovens americanos
Com “profunda honra”, a Federação acolhe o anúncio. Espera-se que o Pontífice fale a cerca de 15 mil jovens inscritos, com idades entre 14 e 18 anos, provenientes de movimentos juvenis católicos de todo o país, e que interaja diretamente com eles em um diálogo ao vivo de 45 minutos. Segundo comunicado da entidade, será uma oportunidade significativa para que os jovens percebam o cuidado e a atenção da Igreja Universal às suas vozes, experiências e esperanças. Christina Lamas, diretora executiva da NFCYM, ressalta que a presença do Pontífice “é um profundo lembrete de que os jovens estão no coração da Igreja e que suas vozes importam”. Esse evento acontece na sequência do primeiro Jubileu dos Influenciadores Digitais, realizado nos dias 28 e 29 de julho, em Roma.
Dom Pérez: como Francisco, Leão XIV tem os jovens no coração
“A decisão do Santo Padre de encontrar-se dessa forma com a juventude americana — afirma dom Nelson J. Pérez, arcebispo da Filadélfia, conselheiro episcopal e membro do conselho diretor da NFCYM — é uma expressão de sua proximidade com os jovens católicos, seguindo os passos de seu predecessor, o Papa Francisco, que definiu os jovens como ‘o agora de Deus’”. Um grupo selecionado de jovens dialogará diretamente com o Papa Leão durante a sessão. A Eternal Word Television Network (EWTN) será a parceira exclusiva para transmissão televisiva e por streaming. A plenária reunirá milhares de jovens católicos, agentes de pastoral, membros do clero e voluntários de todos os Estados Unidos, para três dias de oração, formação, comunidade e celebração, em Indianápolis.
