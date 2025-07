Telefonema entre Papa e Abbas: proteger os civis e os locais sagrados

Durante a conversa telefônica, o Santo Padre renovou ao presidente do Estado da Palestina seu apelo para o pleno respeito ao Direito Humanitário Internacional e pediu a entrada adequada de ajuda humanitária. Na sexta-feira, o Papa recebeu a ligação do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

Na manhã desta segunda-feira, 21 de julho, Leão XIV recebeu um telefonema do presidente do Estado da Palestina, Mahmoud Abbas, sobre os recentes acontecimentos do conflito na Faixa de Gaza e a violência na Cisjordânia.

Durante a conversa telefônica, o Santo Padre renovou seu apelo para o pleno respeito ao Direito Humanitário Internacional, enfatizando a obrigação de proteger os civis e os lugares sagrados e a proibição do uso indiscriminado da força e do deslocamento forçado da população. Dada a dramática situação humanitária, foi enfatizada a urgência de prestar socorro a quem está mais exposto às consequências do conflito e permitir a entrada adequada de ajuda humanitária.

Por fim, o Santo Padre recordou o 10º aniversário do Acordo Global entre a Santa Sé e o Estado da Palestina, assinado em 26 de junho de 2015 e que entrou em vigor em 2 de janeiro de 2016.