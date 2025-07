Alegria na paróquia de Castel Gandolfo à espera da visita de Leão XIV

Na expectativa para a Santa Missa que o Papa presidirá no domingo, 13 de julho, na Paróquia de Santo Tomás de Villanueva, o padre Tadeusz Rozmus, salesiano e pároco do templo, destaca o compromisso espiritual e comunitário dos fiéis

Sebastián Sansón Ferrari – Castel Gandolfo

No coração de Castel Gandolfo, a Paróquia Pontifícia de Santo Tomás de Vilanova, cujo padroeiro é um agostiniano espanhol, tornou-se estes dias um centro de encontro, fé e serviço. A comunidade se prepara com entusiasmo para receber o Papa Leão XIV, que presidirá a Santa Missa no domingo, 13 de julho, às 10h (horário local).

“Cada vez que o Papa vem, a cidade muda de rosto: transforma-se em festa”, expressa com emoção o padre Tadeusz Rozmus, pároco salesiano desta igreja, uma joia arquitetônica de Gian Lorenzo Bernini, encomendada pelo Papa Alexandre VII. O templo, que passou dos Padres Agostinianos para os Salesianos em 7 de agosto de 1926, permanece, como observa o sacerdote, um “belo patrimônio compartilhado”. Desde o anúncio da visita do Pontífice, fiéis, religiosos e voluntários redobraram seus esforços de organização, tanto em termos logísticos quanto espirituais.

Papel essencial desempenhado pelos jovens

“Como quando você se prepara para receber um hóspede em sua casa: você limpa, organiza, cuida de cada detalhe”, comenta o sacerdote polonês. Entre as melhorias realizadas estão a restauração do brasão papal, ajustes técnicos na estrutura da igreja e nova iluminação. Também foram tomadas medidas para manter o entorno limpo e evitar a presença de pássaros, com o apoio de organismos vaticanos.

Mas, para além das obras, a força motriz por trás dessa preparação foi a comunidade. “Fiquei agradavelmente surpreso com a disponibilidade de tantas pessoas. Por exemplo, um grupo de mulheres do Opus Dei veio de diferentes lugares apenas para ajudar. São gestos edificantes”, enfatiza o padre Rozmus.

Os jovens também desempenharam um papel essencial. “Terminamos o oratório de verão na semana passada e eles imediatamente se ofereceram para colaborar nos serviços litúrgicos e de ordem. É muito bonito vê-los tão envolvidos”, acrescenta.

Presença do Papa, sinal de unidade em tempo de sínodo

Para a comunidade, a chegada do Pontífice não é apenas um evento, mas um sinal de unidade neste tempo de sínodo eclesial. “Estamos vivendo um dom enorme: o caminho sinodal nos lembra que somos a Igreja a caminho, unida, apesar de um mundo tão dividido”, afirma o presbítero.

Recentemente, o Papa fez uma visita inesperada. “Ele parou o carro e saiu para cumprimentar as pessoas. Foi um gesto espontâneo, cheio de ternura. Seu sorriso, sua proximidade... isso dá esperança”, relembra emocionado.

Em Castel Gandolfo, onde a fé e a natureza se abraçam, a Paróquia de Santo Tomás se prepara para acolher o Sucessor de Pedro com espírito de família, acolhida e gratidão. “Queremos que cada detalhe seja uma expressão da nossa fé e do nosso amor ao Papa e à Igreja”, conclui o salesiano.

Alegria na paróquia de Castel Gandolfo pela visita de Leão XIV