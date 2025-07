Papa visita Observatório Astronômico do Vaticano

No aniversário da chegada do homem à Lua, em 20 de julho de 1969, com a missão do Apollo 11 da Nasa, o Papa Leão XIV visitou o instituto astronômico de pesquisa do Vaticano, um dos mais antigos do mundo, também conhecido como "Specola Vaticana". Foi no final da manhã deste domingo (20/07), após o Angelus, em Castel Gandolfo.

Andressa Collet - Vatican News

No final da manhã deste domingo, 20 de julho, aniversário da chegada do homem à Lua em 1969, o Papa Leão XIV visitou as dependências do Observatório Astronômico do Vaticano, também conhecido como "Specola Vaticana". Segundo a Sala de Imprensa da Santa Sé, a visita aconteceu logo após a oração mariana do Angelus. Da Praça da Liberdade o Pontífice se dirigiu aos pontos de observação do instituto astronômico de pesquisa do Vaticano, um dos mais antigos do mundo, que fica dentro das Vilas Pontifícias de Castel Gandolfo. Ali, o Papa também pôde conhecer alguns telescópios e instrumentos de estudo utilizados pelo departamento de astrofísica.

A visita do Papa ao Observatório Astronômico do Vaticano acontece no dia do aniversário da chegada do homem à Lua, em 20 de julho de 1969, com a missão Apollo 11, da Nasa. Neil Armstrong foi o primeiro a pisar na superfície lunar: com a famosa frase "Um pequeno passo para um homem, um salto gigante para a humanidade", ele pisou na Lua. Foi seguido por Buzz Aldrin, enquanto Michael Collins permaneceu em órbita na cápsula de comando.

Cerca de 650 milhões de pessoas assistiram ao evento pela televisão, tornando-se um momento histórico para a humanidade. A missão Apollo 11 não apenas marcou a história da exploração espacial, mas também impulsionou o desenvolvimento tecnológico e científico.