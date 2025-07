Papa visita Castel Gandolfo poucos dias antes de suas férias de verão

Na tarde desta quinta-feira, 3 de julho, o Pontífice dirigiu-se à pequena cidade, onde, a partir do próximo domingo (6/07), passará um período de descanso, para verificar o andamento das obras na Villa Barberini.

Vatican News

Uma visita para ver o andamento das obras a poucos dias da transferência para a Villa Barberini, no Borgo Laudato Si’ de Castel Gandolfo. Foi isso que fez na tarde desta quinta-feira, 3 de julho, o Papa Leão XIV, conforme informa a Sala de Imprensa da Santa Sé. O Pontífice se transferirá no domingo, 6 de julho, para o município que fica a 25 quilômetros de Roma, para um período de descanso até o dia 20 de julho.

Durante os 14 dias, o Papa celebrará, no domingo, 13 de julho, às 10h (5h no horário do Brasil), a Missa na Paróquia Pontifícia de São Tomás de Villanova. Ao meio-dia (7h no Brasil), rezará a oração do Angelus na Praça da Liberdade, em frente ao Palácio Apostólico. No domingo, 20 de julho, às 9h30 (4h30 no Brasil), celebrará a Missa na Catedral de Albano, que havia sido designada como Igreja titular ao então cardeal Prevost durante o Consistório de sua criação cardinalícia. No mesmo dia, ao meio-dia (7h no horário do Brasil), o Pontífice rezará novamente o Angelus na Praça da Liberdade; à tarde, retornará ao Vaticano.

Durante todo o mês de julho, todas as audiências privadas estarão suspensas, assim como as Audiências Gerais, que serão retomadas apenas na quarta-feira, 30 de julho. Nos dias seguintes, será realizado o grande Jubileu da Juventude, no qual está prevista a presença do Papa.

No último dia 29 de maio, Leão XIV havia visitado a cidade dos Castelos Romanos para conhecer o Borgo Laudato Si’, projeto criado pelo Papa Francisco em 2023 na área das Vilas Pontifícias como um espaço de formação sobre os temas da Casa Comum, um exemplo daquela “ecologia integral” que fundamenta a encíclica publicada há dez anos. Na ocasião, Leão XIV também visitou o Palácio Apostólico, que desde 2016 o Papa Francisco havia transformado em um polo museológico aberto aos visitantes.