Papa visita lar para idosas em Castel Gandolfo: "Vocês são sinais de esperança"

“A idade é indiferente: é Jesus que quer se aproximar de nós, se faz hóspede para nós, Ele nos convida a ser uma testemunha, jovens ou não tão jovens”, disse o Papa às hóspedes do asilo "Santa Marta".

Vatican News

Na manhã desta segunda-feira, 21 de julho, o Papa Leão XIV visitou o lar para idosos “Santa Marta”, em Castel Gandolfo. O Pontífice foi recebido pela comunidade de freiras e, acompanhado pela superiora, parou para rezar na capela.

Na saída, o Santo Padre saudou individualmente cerca de 20 mulheres idosas da instituição, todas com idades entre 80 e 101 anos, e conversou com elas e com as religiosas.

O Papa em visita ao asilo "Santa Marta" (@Vatican Media)

Depois da saudação de uma jovem enfermeira e de rezar junto com alguns cantos, o Papa dirigiu algumas palavras a todos, enfatizando alguns dos temas dos cantos e retomando alguns dos Evangelhos lidos ontem durante a Missa.

O Papa enfatizou que dentro de cada pessoa há uma parte de Marta e uma parte de Maria e nos exortou a aproveitar esse momento da vida para viver a dimensão de Maria, ouvindo a palavra de Jesus e rezando. Ele agradeceu pela oração, “tão importante, muito maior do que podemos imaginar”, e acrescentou: “A idade é indiferente: é Jesus que quer se aproximar de nós, se faz hóspede para nós, Ele nos convida a ser uma testemunha, jovens ou não tão jovens”.

“Vocês são sinais de esperança”, concluiu, “deram tanto na vida” e “continuem a ser esse testemunho de oração, de fé”, uma família que oferece ao Senhor o que tem.

Depois de rezar juntos o Pai-Nosso, o Papa permaneceu um pouco mais para visitar as instalações e retornou à Villa Barberini pouco antes das 11h30.