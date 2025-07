Papa: uma cultura sem verdade se torna instrumento dos poderosos

Ao saudar as participantes do Capítulo provincial das Irmãs Agostinianas Servas de Jesus e Maria, Leão XIV encorajou as religiosas a viverem com coragem, paciência e perseverança, à luz do exemplo da fundadora, a venerável irmã Maria Teresa Spinelli, cuja causa de canonização está em andamento.

Na manhã deste sábado, 5 de julho, o Papa Leão XIV recebeu em audiência, no Vaticano, as Irmãs Agostinianas Servas de Jesus e Maria, reunidas por ocasião do encerramento de seu Capítulo provincial. Às religiosas, o Pontífice dirigiu uma breve saudação:

“Queridas irmãs, fico feliz em encontrá-las ao término do Capítulo provincial: nesta semana de oração, discernimento e planejamento comum, vocês puderam renovar a adesão ao carisma da sua fundadora, a venerável irmã Maria Teresa Spinelli.”

Ao recordar a trajetória de santidade da religiosa, cujo processo de canonização está em andamento, Leão XIV exortou a congregação a permanecer firme na vocação: “O serviço que vivem todos os dias, de fato, se realiza principalmente na consagração da vida ao Senhor e se fortalece na devoção sincera à sua e nossa Mãe.”

Em seguida, inspirando-se na vida da irmã Maria Teresa, o Papa delineou três atitudes essenciais para o testemunho das irmãs: paciência, coragem e perseverança.

“É justamente nas nossas provações que o Senhor confirma sua fidelidade; vocês serão corajosas na missão, porque a obra educativa à qual se dedicam forma mentes sábias e corações capazes de escuta e paixão pela humanidade; vocês serão perseverantes no seguimento de Cristo, que é o ‘caminho, a verdade e a vida’ (Jo 14,6), e por isso critério de toda a nossa iniciativa cultural.”

O Papa chamou a atenção para os riscos de uma vida desvinculada da realidade, e alertou que “uma cultura sem verdade se torna instrumento dos poderosos: em vez de libertar as consciências, as confunde e as distrai segundo os interesses do mercado, da moda ou do sucesso mundano.”

Por fim, Leão XIV recomendou às irmãs a leitura do tratado De Magistro, de Santo Agostinho, e destacou o núcleo fundamental contido na obra: “o ensinamento exterior deve sempre levar ao encontro com o Mestre interior, que é Jesus (cf. I, 11).” Ao concluir o encontro, concedeu sua bênção e expressou seus votos de bem para todas as comunidades da congregação.