O Papa: “meu coração está próximo de todos aqueles que sofrem”

“Todo ser humano tem uma dignidade intrínseca, conferida pelo próprio Deus”. O Papa Leão XIV recordou que hoje celebramos o V Dia Mundial dos Avós e Idosos: “não os deixemos sozinhos”.

Silvonei José – Vatican News

Após a oração do Angelus o Papa Leão XIV recordou que hoje celebramos o V Dia Mundial dos Avós e Idosos, cujo tema é “Bem-aventurado aquele que não perdeu a esperança”.

“Olhemos para os avós, para os idosos como testemunhas de esperança, capazes de iluminar o caminho das novas gerações”, disse o Santo Padre acrescentando: “não os deixemos sozinhos, mas façamos com eles uma aliança de amor e oração”.

Em seguida o Pontífice dirigiu seu olhar para os que sofrem no mundo: “meu coração está próximo de todos aqueles que sofrem por causa dos conflitos e da violência no mundo. Em particular, rezo pelas pessoas envolvidas nos confrontos na fronteira entre a Tailândia e o Camboja, especialmente pelas crianças e famílias deslocadas. Que o Príncipe da Paz inspire todos a buscar o diálogo e a reconciliação. Rezo pelas vítimas da violência no sul da Síria".

Então, o Santo Padre disse que acompanha com grande preocupação a gravíssima situação humanitária em Gaza, onde a população civil é esmagada pela fome e continua exposta à violência e à morte.

“Renovo o meu apelo sincero ao cessar-fogo, à libertação dos reféns e ao respeito integral do direito humanitário”.

“Todo ser humano tem uma dignidade intrínseca, conferida pelo próprio Deus”, disse o Papa acrescentando: “exorto as partes em todos os conflitos a reconhecê-la e a cessar toda ação contrária a ela. Exorto a negociar um futuro de paz para todos os povos e a rejeitar tudo o que possa prejudicá-lo. Confio a Maria, Rainha da Paz, as vítimas inocentes dos conflitos e os governantes que têm o poder de pôr fim a eles”.