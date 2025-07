Leão XIV de volta ao Vaticano: "Continuemos a promover a paz"

Ao deixar a residência de Castel Gandolfo, o Papa respondeu a perguntas dos jornalistas, afirmando que foram "férias de trabalho", em que nunca deixou de acompanhar os eventos da atualidade.

O Papa Leão está de volta ao Vaticano depois de transcorrer pouco mais de duas semanas em Castel Gandolfo.

Ao deixar a residência apostólica de verão, o Pontífice foi abordado por jornalistas e respondeu a algumas questões, sendo uma delas sobre sua presença em locais de sofrimento, como Gaza. Eis a sua resposta:

"Na verdade, existem muitos lugares onde eu pessoalmente gostaria de ir, porém não é necessariamente a fórmula para encontrar uma resposta. É preciso encorajar todos a abandonar as armas, deixar também todo o comércio que está por trás de toda guerra. Muitas vezes, com o tráfico de armas, as pessoas se tornam apenas instrumentos sem valor. Sobre isso devemos insistir, sobre a dignidade de todo ser humano, cristão, muçulmano, de todas as religiões. Somos todos filhos de Deus, criados à imagem de Deus. Portanto, continuaremos com esse esforço".

Sobre a estada em Castel Gandolfo, o Santo Padre disse que voltará em breve e declarou-se satisfeito com o acolhimento recebido. "Pude mudar um pouco de ares", mas foram "férias de trabalho", em que nunca deixou de seguir os eventos da atualidade. "Graças a Deus, a voz da Igreja ainda é importante, continuemos a promover a paz."