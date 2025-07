Papa Leão XIV inicia período de repouso em Castel Gandolfo

Na tarde deste domingo, Leão XIV se transferiu de carro para Castel Gandolfo, nos arredores de Roma, para um breve período de repouso. "Desejo a todos que possam transcorrer um tempo de férias para revigorar o corpo e o espírito", disse o Pontífice no Angelus.

Por volta das 16h30 locais, o Papa deixou o Vaticano rumo a Castel Gandolfo, onde permanecerá até o dia 20 de julho. O Santo Padre foi recebido calorosamente por moradores e turistas e acenou do balcão ao entrar no Palácio Apostólico.

Chegada do Papa a Castel Gandolfo (@Vatican Media)

Leão XIV é o 16º Papa a se hospedar no local, escolhido como residência de verão pelos pontífices a partir de meados do século XVII. O primeiro foi Urbano VII Barberini, em 10 de maio de 1626. O último foi Bento XVI, que inclusive concluiu seu papado em Castel Gandolfo e ali ficou até sua transferência no Mosteiro "Mater Ecclesiae", no Vaticano, onde residiu até sua morte. Francisco visitou o Palácio Apostólico em três ocasiões, mas nunca pernoitou. Foi dele a iniciativa de transformá-lo num museu e abri-lo ao público em 2016 e de criar em seus jardins o "Borgo Laudato Sì".

Aliás, Palácio Apostólico continuará aberto a visitas durante a estada de Leão XIV. Desde que foi eleito, o Santo Padre já visitou Castel Gandolfo duas vezes. A primeira em 29 de maio, justamente para conhecer o projeto do seu predecessor e a segunda em 3 de julho, para controlar as obras da "Villa Barberini", reservada à sua hospedagem. Na ocasião, lhe foram entregues dois veículos elétricos que serão utilizados nas viagens papais.

Os veículos presenteados ao Pontífice