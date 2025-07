"Pastor abnegado que dedicou a vida a Deus": o pesar de Leão XIV pela morte do cardeal Dri

Padre Luis Dri no seu confessionário em Buenos Aires

Em telegrama de condolências assinado pelo cardeal Secretário de Estado, Pietro Parolin, Leão XIV recorda o testemunho de vida e fé do capuchinho argentino, a quem o Papa Francisco era profundamente apegado, falecido em 30 de junho, aos 98 anos.

Um “pastor abnegado”, “muito estimado pelo Papa Francisco” e que “durante anos dedicou sua vida ao serviço de Deus e da Igreja como confessor e diretor espiritual”. É assim que o Papa Leão XIV recorda a figura e o ministério do cardeal Luis Pascual Dri, frade capuchinho argentino, falecido em 30 de junho, aos 98 anos, em Buenos Aires. Uma figura conhecida por ter sido citado diversas vezes por Jorge Mario Bergoglio durante seu Pontificado, como exemplo e modelo de misericórdia e acolhida para com todos que se aproximavam do confessionário, onde o frade – criado cardeal em 2023 – passava dias inteiros.

Em mensagem dirigida ao arcebispo de Buenos Aires, dom Jorge Ignacio García Cuerva, e assinada pelo cardeal Secretário de Estado Pietro Parolin, o Santo Padre expressou suas "mais profundas condolências", estendendo-as também aos membros da comunidade da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, aos familiares do falecido, ao clero, às comunidades religiosas e aos fiéis da Arquidiocese. O Pontífice ofereceu "fervorosos sufrágios" pelo "eterno descanso" do purpurado, "para que o Senhor Jesus lhe conceda a coroa de glória que jamais se apaga".

O funeral do Pe. Dri se realiza nesta quarta-feira às 9h, horário de Buenos Aires, no Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Nueva Pompeya, onde o cardeal se aposentou em 2007, aos 80 anos, e onde continuou a administrar o Sacramento da Reconciliação.

No mesmo santuário, seus restos mortais foram expostos nos últimos dias, e diversas celebrações e momentos de oração foram realizados diante do caixão.