Bangladesh: o pesar do Papa pelas vítimas do avião caído numa escola

Em um telegrama assinado pelo secretário de Estado, cardeal Parolin, Leão XIV expressa profunda tristeza pela morte de 31 pessoas na capital, Daca, incluindo 25 crianças entre 8 e 12 anos, estudantes de um campus escolar atingido pelo avião militar que caiu logo após a decolagem

Vatican News

Em telegrama assinado pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, o Papa Leão XIV expressa profunda tristeza ao saber da perda de vidas causada pela queda do avião militar em Daca, que envolveu jovens estudantes da Milestone School and College, e "confia os falecidos ao amor misericordioso do Todo-Poderoso". Rezando "para que famílias e amigos encontrem consolo em sua dor e pela cura e conforto dos feridos", o Pontífice, diz a mensagem, invoca "bênçãos divinas de paz e força sobre toda a comunidade escolar e todos os afetados por esta tragédia".

Enquanto isso, o número de mortos no acidente causado por um jato de treinamento da aeronáutica militar de Bangladesh, que caiu no campus da escola esta segunda-feira, subiu para 31, com 165 feridos. Entre os mortos estão 25 crianças do ensino fundamental, com idades entre 8 e 12 anos, o piloto e uma professora que resgatou mais de 20 alunos da escola em chamas e que posteriormente morreu devido a queimaduras graves. A aeronave F-7 BGI de fabricação chinesa, segundo o exército, caiu no campus da Milestone School and College, no distrito de Uttara, enquanto os alunos assistiam às aulas, logo após a decolagem, às 13h06, horário local. Bangladesh, em choque após o acidente, esteve esta terça-feira em luto nacional, com bandeiras a meio mastro em todo o país.