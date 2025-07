O Papa ao telefone com Buzz Aldrin pelos 56 anos da chegada à Lua

Com o astronauta, membro da missão Apollo 11, o Pontífice relembrou a histórica façanha da chegada à Lua, “testemunho da genialidade humana”, e meditou sobre o mistério da Criação. O Papa abençoou Aldrin, sua família e colaboradores.

Vatican News

O Papa Leão XIV conversou na noite deste domingo, 20 de julho, com o astronauta Buzz Aldrin, que junto Neil Armstrong chegou à Lua com a Apollo 11. A informação foi divulgada pela Sala de Imprensa da Santa Sé, explicando que o Pontífice compartilhou com Aldrin a memória de “uma façanha histórica, testemunho da genialidade humana”. Com as palavras do Salmo 8, informou ainda a Sala de Imprensa, juntos meditaram sobre o mistério da Criação, a sua grandeza e a sua fragilidade. Antes do término do telefonema, o Papa abençoou o astronauta, sua família e colaboradores.

Na manhã deste domingo (20/07), após a oração mariana do Angelus, Leão XIV visitou as dependências do Observatório Astronômico do Vaticano com seus telescópios e instrumentos de estudo em Castel Gandolfo. Uma visita também para lembrar aquele 20 de julho de 1969 em que os dois astronautas dos Estados Unidos, Aldrin e Neil Armstrong, membros da missão Apollo 11, chegaram pela primeira vez ao solo lunar.