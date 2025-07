Em 30 de julho, retomam as Audiências Gerais do Papa Leão XIV

Amanhã será o primeiro encontro de quarta-feira após as férias de verão e o período de descanso em Castel Gandolfo, onde o Pontífice retornará para a Solenidade da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria. Neste fim de semana, se realizam os eventos do Jubileu dos Jovens.

Vatican News

As Audiências Gerais do Papa Leão XIV serão retomadas amanhã, quarta-feira, 30 de julho, após as férias de verão. A última audiência de quarta-feira, antes das férias do Pontífice, realizou-se em 25 de junho, na Praça São Pedro.

Depois, o Papa Leão XIV foi para Castel Gandolfo para um período de descanso. O Pontífice retornará a Castel Gandolfo na sexta-feira, 15 de agosto, para celebrar a missa da Solenidade da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria e rezar o Angelus na Praça da Liberdade. No domingo, 17 de agosto, o Papa também conduzirá a oração do Angelus, também na Praça da Liberdade. Na parte da tarde, retornará definitivamente ao Vaticano.

Enquanto isso, após uma semana repleta de eventos e audiências públicas e privadas, os compromissos do Jubileu dos Jovens aguardam Leão XIV neste fim de semana. Milhares de jovens estão chegando a Roma vindos de todo o mundo para participar do grande evento jubilar.

Todos se reunirão no sábado, 2 de agosto, em Tor Vergata, na imensa esplanada que, vinte e cinco anos atrás, foi palco da inesquecível vigília com São João Paulo II. O Papa retornará a Tor Vergata no dia 2 de agosto para selar um dia de música, testemunhos e confraternização, com a vigília marcada para as 20h30 locais.

No dia seguinte, domingo 3 de agosto, às 9h locais (4h de Brasília), novamente em Tor Vergata, o Papa celebrará a missa com os jovens e, com eles, às 12h, rezará o Angelus.

A missa será transmitida com comentários em português.