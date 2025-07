Papa Leão XIV recebe o Diretor Internacional da Rede Mundial de Oração

No encontro com o Padre Cristóbal Fones, Diretor Internacional da Rede Mundial de Oração, o Papa Leão XIV incentivou a continuar a promover a oração e a ação em prol dos mais necessitados, seguindo o exemplo de Jesus. E enfatizou a importância de uma relação pessoal com Cristo para cultivar a compaixão e o discernimento.

Vatican News

O Papa Leão XIV recebeu na quinta-feira (24), em audiência privada, o Padre Cristóbal Fones, Diretor Internacional da Rede Mundial de Oração do Papa. O encontro teve como objetivo dialogar sobre esta obra pontifícia de serviço eclesial, que está presente em mais de 90 países e conta com novos Estatutos aprovados em julho de 2024.

Durante o encontro, o Santo Padre encorajou a Rede Mundial de Oração do Papa a continuar sua missão de responder aos desafios da humanidade e da Igreja, expressos nas intenções de oração mensais. Além disso, o Papa destacou seu desejo de promover, através desta obra, uma forma de rezar profunda e conectada ao Coração compassivo de Jesus. Ele ressaltou que esse tipo de oração deve contribuir verdadeiramente para transformar tanto as pessoas quanto o mundo.

“O Vídeo do Papa”

Além das intenções mensais, divulgadas através do "O Vídeo do Papa", o Papa Leão XIV reafirmou seu apoio à plataforma digital Click To Pray. Nela, o Papa mantém seu perfil oficial de oração, atualizado a cada domingo e quarta-feira após seus pedidos de oração no Angelus e nas Audiências Gerais.

A importância de rezar junto com o Papa pelas necessidades do mundo continuará sendo promovida, agora sob a liderança do Papa Leão XIV, e o cuidado desta rede mundial, na qual qualquer pessoa pode participar, seja conectando-se com os escritórios nacionais ou através de suas plataformas online.