Leão XIV recebe veículos elétricos para viagens papais

Destinados às viagens papais, os dois veículos elétricos exclusivos são resultado da combinação de engenharia e de altas habilidades mecânicas e eletrônicas, em parceria com a Gendarmaria vaticana.

Vatican News

O Papa Leão XIV recebeu dois veículos elétricos da "Exelentia" para viagens apostólicas ao redor do mundo. A ideia foi criar dois veículos elétricos compactos que possam ser transportados em aviões em rotas de longa distância e que atendam aos mais altos padrões de segurança. O projeto é resultado de uma valiosa e estreita colaboração com o Corpo de Gendarmaria do Estado da Cidade do Vaticano, que supervisionou e apoiou todas as fases individuais da iniciativa.

A empresa Exelentia foi fundada e é gerenciada pelos empresários Domenico e Giovanni Zappia. Com o Grupo Club Car, eles puderam entregar os veículos pessoalmente ao Pontífice durante um encontro privado realizado nas Villas Papais em Castel Gandolfo no último dia 3 de julho, que contou com a presença de uma delegação das duas empresas, incluindo a presença de técnicos e mecânicos que trabalharam manualmente nos veículos.