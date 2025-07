Leão XIV recebe o primeiro-ministro de Montenegro no Vaticano

O encontro com Milojko Spajić foi na manhã desta sexta-feira (04/07). Na pauta com a Secretaria de Estado, a guerra na Ucrânia e o processo de adesão dos Balcãs Ocidentais à União Europeia.

Andressa Collet - Vatican News

Na manhã desta sexta-feira (04/07), o Papa Leão XIV recebeu no Palácio Apostólico o primeiro-ministro de Montenegro, Milojko Spajić, de 37 anos. Segundo um comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, em seguida teve audiência com o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado da Santa Sé, e com o secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais, o arcebispo Paul Richard Gallagher.

O encontro do primeiro-ministro com o cardeal Parolin (@Vatican Media)

De acordo com o comunicado oficial, durante as conversas cordiais na Secretaria de Estado, foram enaltecidas "as relações bilaterais" e abordadas algumas questões relativas às relações entre a Igreja e o Estado. Em seguida, discutiram-se temas de caráter regional e internacional, com particular atenção "ao alargamento da União Europeia aos países dos Balcãs Ocidentais e ao conflito em curso na Ucrânia". Além de Montenegro, uma pequena e montanhosa república situada no sudeste da Europa, os Balcãs Ocidentais são compostos pela Albânia, Bósnia-Herzegovina, Macedônia do Norte, Sérvia e Kosovo, 6 países que estão ainda em processo de adesão à União Europeia. As instituições europeias indicaram o ano de 2030 como período previsto para as primeiras adesões à UE.