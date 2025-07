O Papa: rezemos pela paz e por aqueles que sofrem devido a guerras e violências

Ao final do Angelus em Castel Gandolfo, Leão XIV pediu para não esquecermos de rezar por todos aqueles que se encontram "em estado de sofrimento e necessidade" devido aos conflitos. Em seguida, recordou a beatificação, ocorrida este sábado em Barcelona, do marista Licarion May, assassinado por ódio à fé no início do século XX, e agradeceu a todos os animadores e educadores que cuidam de crianças e jovens durante os meses de verão

Irmãos e irmãs, não nos esqueçamos de rezar pela paz e por todos aqueles que, devido à violência e à guerra, se encontram em situação de sofrimento e necessidade.

O pensamento do Papa, após a alocução que precedeu o Angelus, continua com todos os povos esmagados pelo conflito. Aqueles que, na precedente Santa Missa, na Paróquia Pontifícia de Santo Tomás de Vilanova, ele comparou ao homem moribundo e ferido da parábola do bom samaritano, despojado, roubado e saqueado, vítimas de sistemas políticos opressores, de uma economia que os empurra para a pobreza, de uma guerra que mata seus sonhos e suas vidas.

O testemunho do novo beato Licarion May

Em seguida, recordou a beatificação celebrada este sábado em Barcelona de Licarion May, irmão marista morto durante as revoltas populares de 1909 "por ódio à fé e em circunstâncias hostis". "Ele viveu a missão educativa com paixão e coragem" entre os mais pobres, recordou o Papa, pedindo que seu testemunho "seja uma inspiração para todos", especialmente para aqueles que trabalham na área da educação.

Agradecimento a animadores e educadores dos mais jovens

E, novamente, olhando para aquele mundo - o mundo da educação - feito de noções, ideias e propostas, de conhecimentos aprendidos e depois transmitidos, o Pontífice agradeceu aos animadores e educadores que passam os meses de verão com crianças e jovens. Nesse contexto, ele chama o Festival de Cinema Giffoni, o festival anual de cinema na região de Salerno, sul da Itália, que reúne jovens, alguns muito jovens, do mundo inteiro, de uma "importante iniciativa". A edição deste ano é dedicada ao tema "Tornar-se humanos". Começa em 17 de julho, mas já recebeu a bênção do Bispo de Roma.

Saudações ao Povo

Ao concluir o Angelus, o Papa dirigiu-se às primeiras filas para uma saudação pessoal a todos os presentes. Mais apertos de mão, carícias e bênçãos encerraram uma manhã que começou com uma imersão no coração desta pequena cidade do Lácio, feliz por ver o Sucessor de Pedro caminhando novamente entre suas muralhas, suas ruas estreitas e suas vistas para o lago de Albano, também chamado lago de Castel Gandolfo.