Papa sobre a "Partida do Coração" em L'Aquila: encontro solidário e com Deus desafia as divisões

Antes de começar a partida dedicada à solidariedade na noite desta terça (15/07) no Estádio Gran Sasso d'Italia, foi divulgada uma mensagem em vídeo de Leão XIV. Em campo, cantores e políticos italianos em prol de um projeto que acolhe crianças e suas famílias provenientes de zonas de guerra. No telão, o Papa encorajando jogadores e torcedores a contribuirem pela causa e, em favor de uma tréga, ser "homens e mulheres do encontro" para "parar a corrida do ódio. Está em jogo a nossa humanidade".

Andressa Collet - Vatican News

O Estádio Gran Sasso d'Italia, do município da região de Abruzzo, ficou lotado na noite desta terça-feira (15/07) para acompanhar a "Partita del Cuore" (Partida do Coração em português) entre as Seleções de Cantores e Políticos. Em campo, a solidariedade: através da compra dos ingressos ou de mensagens SMS (número 45585 ativo até 22 de julho), os italianos podem ajudar concretamente as famílias das crianças internadas no Hospital Pediátrico do Papa, o Bambino Gesù, além da Caritas local, que atuam conjuntamente no Projeto Acolhimento, ao hospedar e dar assistência material aos pequenos pacientes e seus cuidadores, provenientes de toda a Itália e também do exterior. Essa mensagem foi inclusive transmitida desde o início da tarde através de um mascote de exceção, o Topo Gigio, "a estrela de beneficência".

Quem também contribuiu com a noite solidária - na sua 34° edição e transmitida ao vivo pelo principal canal público de TV, a RAI 1 - foi o Papa Leão XIV através de uma mensagem em vídeo. Aos "amigos que jogam ou assistem à Partida do Coração", o Pontífice propôs uma reflexão sobre os termos “partida” e “coração”, que se tornam "duas palavras a serem conjugadas juntas" e especialmente através do encontro, num "evento beneficente que é ao mesmo tempo esportivo e televisivo. E que arrecada fundos para a vida, para a cura, não para a destruição e a morte".

O maior desafio é aquele do encontro

Leão, então, enalteceu a causa que une todos em L'Aquila, aquela "das crianças que pedem ajuda, das crianças que chegam à Itália vindas de zonas de guerra" e que encontram um refúgio físico e emocional no projeto do Bambino Gesù e da Caritas local. O Papa, assim, faz uma analogia à Partida do Coração, na Itália, com aquela da Bélgica:

“Me vem em mente uma outra partida, aquela contada em um filme, Joyeux Noël, e em uma canção de Paul McCartney, jogada em 25 de dezembro de 1914 por alguns soldados (alemães, franceses e ingleses) na chamada trégua de Natal, perto da cidade de Ypres, na Bélgica. Ainda é possível — é sempre possível — se encontrar, mesmo em tempos de divisões, bombas e guerras. É necessário criar oportunidades para isso. Desafiar as divisões e reconhecer que este é o maior desafio: encontrar-se. Contribuir juntos para uma boa causa. Trazer de volta à unidade os corações partidos, os nossos e aqueles dos outros. Reconhecer que no coração de Deus somos uma só coisa. E que o coração é o lugar do encontro com Deus e com os outros.”

O esporte, assim, continuou o Papa na mensagem em vídeo, "tem essa grandeza, que transfigura o confronto em encontro, a divisão em inclusão. As solidões em comunidade. E a televisão, quando não é apenas conexão, mas comunhão de olhares, pode nos fazer redescobrir como olhar uns para os outros. Com amor, em vez de ódio". E sendo uma partida entre cantores e políticos, a mensagem toma ainda maior dimensão, "na difícil e necessária arte do confronto, que busca o bem comum". E nos lembra também como a música enriquece desde quando, "crianças, começamos a falar e a lembrar", porque elas "têm a pureza de coração que lhes permite ver Deus". O desejo final de Leão XIV, então, dirigido a todos que ajudarem com o Projeto Acolhimento, foi o de reforçar que todos também possam "olhar nos olhos das crianças e aprender com elas":

“Que reencontrem a coragem do acolhimento e sejam homens e mulheres do encontro. E a força de acreditar e pedir que venha uma trégua, um tempo que pare a corrida do ódio. Está em jogo a nossa humanidade. Que esta partida que fala de paz marque um ponto a seu favor.”