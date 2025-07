Papa nomeia bispos auxiliares para a Arquidiocese de Salvador

Trata-se do Rev.do Gabriel dos Santos Filho, da Arquidiocese de Salvador e do Rev.do Gilvan Pereira Rodrigues, do clero de Caetité

O Santo Padre nomeou como bispos auxiliares da Arquidiocese Metropolitana de São Salvador da Bahia (Brasil) o Rev. Gabriel dos Santos Filho, do clero da mesma Arquidiocese, vigário geral e pároco, atribuindo-lhe a Sé titular de Altiburo; e o Rev. Gilvan Pereira Rodrigues, do clero de Caetité, reitor do Seminário Teológico, atribuindo-lhe a Sé titular de Tisili.

Curriculum vitae de dom Gabriel dos Santos Filho

Dom Gabriel dos Santos Filho nasceu em 8 de novembro de 1966 em Salvador-BA, Arquidiocese Metropolitana de São Salvador da Bahia. Realizou seus estudos de Filosofia e Teologia no Seminário Central da Bahia/Universidade Católica de São Salvador. Obteve a Licenciatura em Ciências Sociais (Antropologia) pela Universidade Federal da Bahia. Foi ordenado sacerdote em 18 de março de 1995 e incardinado pela Arquidiocese Metropolitana de São Salvador da Bahia.

Exerceu os seguintes cargos: Vigário Paroquial de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Salvador-BA (1995-1996); Pároco do Santíssimo Sacramento em Itaparica-BA (1996-1999); Coordenador Arquidiocesano da Pastoral Afro-Brasileira (1999-2001); Pároco de São Paulo Apóstolo em Salvador BA (1999-2006); Membro do Conselho da Associação dos Sacerdotes do Prado do Brasil (2004-2011); Capelão de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos em Salvador-BA (2006-2009); Pároco do Divino Espírito Santo em Salvador-BA (2007-2008); Reitor do Seminário Arquidiocesano de São João Maria Vianney (2008-2011); Responsável da Área Missionária de São João Batista na Arquidiocese Metropolitana de Porto Velho (2012-2015); Diretor de Estudos do Seminário Maior João XXIII da Arquidiocese Metropolitana de Porto Velho (2013-2016); Coordenador da Associação dos Padres do Prado no Brasil (2015-2019).

Atualmente é responsável pela formação da Associação dos Padres do Prado no Brasil; Pároco de Nossa Senhora da Conceição em Salvador-BA; Vigário Geral e Moderador da Cúria da Arquidiocese Metropolitana de São Salvador da Bahia.

Curriculum vitae de H.E. Monsenhor Gilvan Pereira Rodrigues

Dom Gilvan Pereira Rodrigues nasceu em 19 de setembro de 1972 em Mortugaba-BA, Diocese de Caetité. Estudou Filosofia no Instituto de Filosofia Nossa Senhora das Vitórias en Vitória da Conquista-BA e Teologia no Instituto Santo Tomás de Aquino em Belo Horizonte. Concluiu o Mestrado em Comunicação Social pela Universidade São Francisco de São Paulo-SP, a Licenciatura em Teologia Moral/Bioética pela Pontifícia Academia Alfonsiana de Roma e a Graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais de Belo Horizonte. Foi ordenado sacerdote em 17 de outubro de 1999 e incardinado pela Diocese de Caetité.

Exerceu os seguintes cargos: Vigário Paroquial em Brumado-BA (1999-2006); Coordenador e docente da Escola de Teologia para Leigos da Diocese de Caetité (2000-2006); Membro do Conselho Presbiteral e do Colégio de Consultores (2002-2007); Vigário Paroquial de Santa Maria Assunta em Blera na Diocese de Viterbo (Itália) (2007-2009); Pároco do Sagrado Coração de Jesus em Caculé-BA (2010-2016); Coordenador Diocesano de Pastoral (2010-2015); Administrador Diocesano da Diocese de Caetité (2015-2017).

Atualmente é Reitor do Seminário Teológico Nossa Senhora de Guadalupe em Belo Horizonte-MG e Membro do Conselho para as Ordens Sacras.