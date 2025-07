Papa Leão XIV à mídia vaticana: obrigado pelo serviço que leva a voz do Papa ao mundo

"Obrigado pelo serviço em tantas línguas". Em inglês saudou os fiéis de Kearny (New Jersey), o grupo do ‘Catholic Music Awards’ e a Academia de verão da EWTN.

Silvonei José – Vatican News

Na conclusão da Oração Mariana do Angelu deste domingo (27/07) o Papa Leão XIV fez uma saudação à Rádio Vaticano – Vatican News e L'Osservatore Romano.

“Saúdo a Rádio Vaticano/Vatican News que, para estar mais próxima dos fiéis e peregrinos durante o Jubileu, inaugurou uma pequena estação sob o colunato de Bernini, juntamente com o L’Osservatore Romano. Obrigado pelo serviço em tantas línguas, que leva a voz do Papa ao mundo. E obrigado a todos os jornalistas que contribuem para uma comunicação de paz e verdade”.

E concluiu saudando todos os presentes, vindos da Itália e de muitas partes do mundo, em particular os avôs e avós de San Cataldo, os jovens frades capuchinhos da Europa, os jovens da Crisma da Unidade Pastoral Grantorto-Carturo, os jovens de Montecarlo di Lucca e os escoteiros de Licata.

Em inglês saudou os fiéis de Kearny (New Jersey), o grupo do ‘Catholic Music Awards’ e a Academia de verão da EWTN. Saudou também com particular afeto os jovens de vários países que se reuniram em Roma para o Jubileu dos Jovens, que começa nesta segunda-feira.

“Espero que esta seja uma oportunidade para cada um de vós de encontrar Cristo e de ser fortalecido por Ele na vossa fé e no vosso compromisso de seguir a Cristo com integridade de vida”.