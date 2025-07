"L'Osservatore di Strada" completa três anos com mensagem do Papa Leão

Foi o Papa Francisco quem anunciou a novidade em 2022, cuja primeira cópia foi distribuída na Praça São Pedro em 29 de junho, solenidade dos Santos Pedro e Paulo. "L'Osservatore di Strada" é um jornal concebido e produzido pela comunidade de trabalho do Dicastério para a Comunicação do Vaticano para que “os últimos se tornam protagonistas”.

O Papa Leão XIV se uniu às comemorações pelos três anos do mensal “l’Osservatore di strada”, produzido pelo jornal do Vaticano l’Osservatore Romano.

Foi o Papa Francisco quem anunciou a novidade em 2022, cuja primeira cópia foi distribuída na Praça São Pedro em 29 de junho, solenidade dos Santos Pedro e Paulo.

"L'Osservatore di Strada" é um jornal concebido e produzido pela comunidade de trabalho do Dicastério para a Comunicação do Vaticano, que dá voz àqueles que normalmente não são ouvidos, aos pobres, às pessoas feridas pela vida, aos excluídos. Como afirmou Francisco, com esta publicação “os últimos se tornam protagonistas”.

Nenhuma história é sem esperança se acreditamos no amor de Deus

“Obrigado a todos vocês que há três anos levam avante esta experiência assim tão pequena, mas significativa”, escreve Papa Leão.

“São vocês que, com seu talento, contribuem para a realização deste jornal assim tão único, e são vocês que todos os domingos o distribuem gratuitamente entre os peregrinos presentes na Praça, acompanhando assim com discrição o Papa, antes e depois da oração do Angelus.”

Para o Pontífice, trata-se de um trabalho importante, porque nos ajuda a recordar que o mundo deve ser observado também a partir da rua, tendo a coragem de mudar de perspectiva, rompendo esquemas e convenções que, com frequência, nos impedem de ver realmente e mais profundamente e de ouvir a voz de quem não tem voz. “Portanto, parabéns e coragem!”, exortou o Papa Leão.

“Vamos em frente, juntos, com confiança, continuando a levar para a cidade dos homens momentos da cidade de Deus. Obrigado.”

“Que o Senhor esteja sempre com vocês e que nós possamos reconhecer Ele em vocês. Nenhuma história é sem esperança se acreditamos no amor de Deus”, concluiu o Pontífice, afirmando que a esperança dos pobres é um exemplo para a Igreja e para o mundo.