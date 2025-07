Papa sobre explosão em posto de gasolina em Roma: rezo pelos envolvidos no incidente

Em uma postagem em sua conta na rede social X, @Pontifex, Leão XIV assegura orações às pessoas envolvidas na explosão de um posto de gasolina, ocorrida no início da manhã desta sexta-feira (04/07), por volta das 8h, no bairro Prenestino Labicano, zona leste de Roma. Mais de 20 feridos, incluindo 9 socorristas. O presidente de um centro esportivo próximo ao local do incidente: “se tivesse acontecido uma hora mais tarde, teria sido um massacre”.

Ouça a reportagem e compartilhe

Salvatore Cernuzio – Vatican News

O estrondo foi ouvido em grande parte de Roma, pouco depois das 8h15, horário local, em vários bairros da capital, inclusive na região do Vaticano. A nuvem densa e de grande dimensão de fumaça foi visível até mesmo além dos limites do incidente. A violenta explosão em um posto de gasolina na Via dei Gordiani, no bairro Prenestino Labicano, segundo as primeiras informações dos bombeiros, causada pelo desprendimento de uma bomba de um tanque que alimentava o sistema de distribuição, abalou os habitantes da capital na manhã bem cedo desta sexta-feira (04/07).

O posto de gasolina ficou destruído (ANSA)

A postagem do Papa Leão

O próprio Papa Leão XIV, em uma postagem divulgada através da sua conta na rede social X em nove idiomas, @Pontifex, quis expressar proximidade com todas as pessoas envolvidas neste “trágico incidente”:

“Rezo pelas pessoas envolvidas na explosão de um posto de gasolina, ocorrida nesta manhã no bairro Prenestino Labicano, no coração da minha Diocese. Continuo acompanhando com apreensão os desdobramentos deste trágico incidente.”

Mais de 20 feridos

O Papa escolheu, então, o caminho imediato do canal social para manifestar apreensão e, ao mesmo tempo, solidariedade, especialmente aos moradores do bairro Prenestino, abalados pelo tremor das casas e pela fumaça preta que apareceu nas janelas. O pensamento do Pontífice se dirige principalmente aos feridos que, segundo os primeiros balanços, parecem ser 21, entre os quais, 9 policiais, um bombeiro e um socorrista que ficaram queimados na explosão.

De acordo com as primeiras informações, os bombeiros já estavam no local, chamados por causa de um caminhão que havia batido em um cano e provocado um incêndio. Quando chegaram, ocorreu a explosão que atingiu também os paramédicos presentes, além de ter causado danos a alguns prédios próximos. As chamas atingiram um depósito judicial, atrás do posto de gasolina. Alguns pedestres também ficaram feridos. Até o momento, 5 pessoas foram levadas para os Hospitais Umberto I e San Giovanni, com queimaduras leves e ferimentos causados pela explosão de vidros.

O momento da explosão vista de longe (ANSA)

O choque dos moradores

Os bombeiros ainda trabalham no local para proteger a área e determinar as causas da explosão. As autoridades sanitárias estão montando dois postos médicos avançados para prestar assistência aos bombeiros envolvidos nas operações de extinção e a outros feridos. O choque dos moradores permanece, embora alguns deem um suspiro de alívio ao pensar que a tragédia poderia ter tido consequências mais graves.

Tudo aconteceu de manhã cedo, num momento em que ainda não se tinha formado a habitual fila de carros no posto de gasolina (um dos poucos do bairro com GPL) e o parque vizinho, espaço utilizado para correr e passear com os cães, ainda não estava muito cheio. Mas, acima de tudo, havia poucas pessoas no centro esportivo Polisportiva Villa De Sanctis que, no verão, acolhe grupos de crianças para a Colônia de Férias. “Ao primeiro sinal de fumaça, por volta das 7h30, evacuamos as crianças, eram em oito. Os pais chegaram e todas as crianças estão bem”, declarou o presidente Fabio Balzani. “Se tivesse acontecido uma hora mais tarde, teria sido uma tragédia: estariam lá as 60 crianças da colônia de férias, nós, responsáveis, e 120 pessoas com reservas na piscina. O centro esportivo está danificado, parece um campo de batalha”.

A região onde aconteceu a explosão (ANSA)