Papa aos escoteiros: escutem o “grito da criação” e sejam protagonistas da mudança

Em mensagem enviada ao encontro “Clameurs!”, na França, Leão XIV incentiva a juventude a assumir protagonismo ecológico e cristão, reforçando o papel do escotismo na construção de um mundo mais justo e sustentável.

Thulio Fonseca - Vatican News

Por ocasião do grande acampamento nacional “Clameurs!”, realizado entre os dias 24 e 28 de julho em Jambville, na França, o Papa Leão XIV dirigiu uma mensagem aos escoteiros que participaram do encontro, com um incentivo aos jovens para que escutem com atenção “o grito da criação”.

“Vocês decidiram se reunir e refletir sobre um mundo mais justo e sustentável, como eco dos clamores que se elevam da Terra”, escreveu o Papa no início do texto, expressando sua alegria por ver o escotismo sendo colocado a serviço das causas sociais e ambientais. Em seguida, destacou que a juventude, com sua criatividade e entusiasmo, tem um papel essencial na transformação da sociedade.

Crise ambiental e educação ecológica

Ao reforçar o tema da “urgência ecológica”, Leão XIV afirmou que “nossa consciência é fortemente interpelada diante de problemas como poluição, mudanças climáticas, perda da biodiversidade e desigualdade global”. Frente a esse cenário, o Pontífice defendeu uma ampla educação ecológica e uma conversão interior que leve a um novo modo de vida em comunhão com o meio ambiente:

“Diante da poluição e das mudanças climáticas, da perda da biodiversidade, da deterioração da vida e do declínio social, das desigualdades em nível global, da escassez de água potável e do acesso à energia para muitos povos, uma educação ecológica se torna necessária para todos, a fim de inverter a ordem das coisas.”

Jovens como embaixadores da paz

O Papa encorajou os jovens a se tornarem “embaixadores da fraternidade e da paz”, valorizando a diversidade cultural, social e geracional que marca o movimento escoteiro. Em referência à Carta aos Efésios, exortou os participantes a construírem um mundo pacificado com as armas do cristão: “a fé, a verdade, a justiça e o Evangelho da paz”. Ao recordar que muitos jovens presentes no encontro receberam o sacramento da Confirmação, Leão XIV sublinhou:

“Agora vocês são consagrados, incumbidos de testemunhar sua fé no mundo, de serem agentes de mudança e de esperança na sociedade. Essa é a responsabilidade de um discípulo ativo de Cristo, comprometido com o anúncio do Evangelho e o amor ao próximo. No entanto, tudo isso só é possível por meio de uma vida de oração e amizade com Deus.”

Jamais ceder ao pessimismo

A mensagem se encerra com um forte apelo do Pontífice à esperança:

“Encorajo vocês a seguirem em frente sem perder a esperança, sem se desencorajarem e sem ceder ao pessimismo. Saibam que cada um de vocês é único na criação, amado de forma pessoal pelo Senhor. Nunca deixem de acreditar em um mundo melhor e no advento de uma verdadeira civilização do amor. Como dizia o Papa Francisco: sejam também vocês construtores de pontes entre as gerações, as culturas e os povos.”