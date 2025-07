Com mensagem aos "preciosos" catequistas, Papa recorda beato vietnamita

Leão XIV enviou uma videomensagem para recordar os 400 anos de nascimento do beato Andrew Phú Yên, "grande filho do Vietnã, cujo testemunho ainda nos inspira". O jovem foi executado aos 19 anos em 26 de julho de 1644, após se recusar a renunciar à fé. Ele foi beatificado por João Paulo II em 5 de março de 2000.

Bianca Fraccalvieri - Vatican News

A Igreja Católica no Vietnã celebra neste 26 de julho os 400 anos de nascimento do beato Andrew Phú Yên, catequista e mártir. E a celebração é em grande estilo, com uma videomensagem do Papa Leão XIV, que foi transmitida ao final de uma cerimônia realizada na capela da Rádio Vaticano/Vatican News, onde foi exposta uma relíquia do bem-aventurado.

Do momento de oração, participaram autoridades eclesiásticas e fiéis conectados de várias regiões do país e também do exterior.

“Nesta solene ocasião, os 400 anos do seu nascimento, celebramos um grande filho do Vietnã, catequista e mártir, cujo testemunho ainda nos inspira. Que o Senhor abençoe este momento de encontro e de graça”, afirmou o Papa no início de sua saudação.

Nascido em 1625, o beato se tornou um inestimável assistente dos missionários jesuítas, que levaram o Evangelho ao país asiático. Como recordou o Papa Francisco na Christus vivit, Andrew foi preso e morto por sua fé, já que se recusou a renunciar a ela, e morreu dizendo “Jesus”.

“Doando a sua vida com apenas 19 anos, Andrew respondeu ao chamado de Cristo a restituir ‘amor por amor’ a Nosso Senhor”, disse por sua vez São João Paulo II na homilia de beatificação, no ano 2000. Por seu heroico testemunho, recebeu o título de protomártir do Vietnã.

Leão XIV então exortou: “Hoje, peçamos ao padroeiro dos catequistas que interceda por nós, para que, como ele, possamos invocar com fé inabalável, o nome de Jesus mesmo quando nos encontramos em dificuldade”.

O exemplo do beato inspirou inúmeros os catequistas no Vietnã, que hoje são quase 65 mil dentro e fora do país. Esses “educadores à fé”, como os chamou o Pontífice, são parte fundamental da vida paroquial.

O Papa lhes agradeceu com uma mensagem de encorajamento: “Jamais subestimem o dom que são. Com seu ensinamento e exemplo, vocês atraem crianças e jovens para a amizade com Jesus. Vocês são enviados pela Igreja para serem sinais vivos do amor de Deus: servidores humildes como o beato Andrew, repletos de zelo missionário”.

O serviço catequético, acrescentou o Santo Padre, jamais é um trabalho solitário: “Nós ensinamos e a comunidade reza; nós testemunhamos e o Corpo de Cristo nos sustenta na provação. Esta unidade de oração e de serviço realça a unidade da Igreja e a paz que Cristo nos doa.”

Leão XIV exortou ainda os catequistas a manterem vivo o amor pela família e pela pátria, pois as raízes e as tradições são dons de Deus. “Esses tesouros de cultura e de fé foram transmitidos a vocês, especialmente a heroica fé de seus pais e avós que, assim como o beato Andrew, testemunharam na dor e ensinaram a confiar em Deus.”

O Pontífice concluiu com mais uma mensagem de carinho: “Meus queridos catequistas, vocês são amados por Deus e preciosos para a sua Igreja. Que o beato Andrew Phú Yên os guie com o seu exemplo”.