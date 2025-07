Leão XIV: responder ao conflito com gestos de fraternidade

Na intenção de oração para o mês de agosto, o Papa Leão XIV pede para rezar a fim de que "as sociedades em que a convivência parece mais difícil não sucumbam à tentação do confronto por razões étnicas, políticas, religiosas ou ideológicas".

"Pela convivência comum" é a intenção de oração do Papa Leão XIV para o mês de agosto na mensagem de vídeo divulgada nesta terça-feira (29/07).

O Pontífice escolheu um tema que é um desafio para a humanidade e para a missão da Igreja em nossos dias: os conflitos no meio de nossas sociedades. Por isso, pede que se reze “para que as sociedades em que a convivência parece mais difícil não sucumbam à tentação do confronto por razões étnicas, políticas, religiosas ou ideológicas”.

“Jesus, Senhor de nossa história, Companheiro fiel e presença viva, que nunca te cansas de sair ao nosso encontro, aqui estamos, necessitados de tua paz.”

No vídeo, produzido pela Rede Mundial de Oração do Papa com a colaboração da Fundação Jesuíta de Comunicação, as imagens que acompanham as palavras do Papa apresentam uma viagem por divisões presentes no mundo: guerras, conflitos e violências que causam destruição, obrigam as pessoas a fugir de sua própria terra e provocam solidões existenciais. A oração do Papa descreve a atual situação:

“Vivemos tempos de medo e divisão. Às vezes agimos como se estivéssemos sozinhos, levantando muros que nos afastam uns dos outros, esquecendo que somos irmãos e irmãs.”

Ser construtores de pontes

Por isso, continua o Papa: “Envia-nos teu Espírito, Senhor, para que torne a acender em nós o desejo de comprender-nos, de escutar-nos, de conviver com respeito e compaixão”.

“Dá-nos a coragem de buscar caminhos de diálogo, de responder ao conflito com gestos de fraternidade, de abrir-nos ao outro sem temer as diferenças.”

Leão XIV pede que nos tornemos "construtores de pontes, capazes de superar fronteiras e ideologias, capazes de olhar o outro com os olhos do coração, reconhecendo em cada pessoa uma dignidade inviolável".

Há uma mensagem de esperança confiada aos jovens que celebram o seu Jubileu de 28 de julho a 3 de agosto, coincidindo com o lançamento desta edição de O Vídeo do Papa. A esperança de um futuro melhor supõe que os jovens saibam construir comunidades fraternas acolhendo uns aos outros com suas diferenças, abrindo seus corações e colocando-se a serviço dos demais.

O Papa conclui a mensagem de vídeo, pedindo ao Senhor que nos ajude "a ampliar espaços onde floresça a esperança e onde a diversidade não seja uma ameaça, mas uma riqueza que nos humaniza".