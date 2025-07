O pesar do Papa Leão XIV pelas vítimas do incêndio em Al-Kut, no Iraque

Um telegrama do Papa Leão XIV, assinado pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, expressa condolências pelo violento incêndio ocorrido dentro de um shopping na cidade de Al-Kut, no leste do Iraque.

Vatican News

O Papa Leão XIV enviou um telegrama assinado pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin exprimindo suas condolências pelo violento incêndio ocorrido dentro de um Shopping na cidade de Al-Kut, no leste do Iraque.

Em seu telegrama o Cardeal Parolin afirma que o Papa Leão ficou profundamente entristecido ao ser informado sobre o ocorrido e “garante a sua solidariedade espiritual a todos que estão sofrendo os efeitos desta tragédia, especialmente os feridos e as famílias que estão de luto”. Também confirma que o Pontífice “encomenda as almas dos falecidos à amorosa misericórdia do Todo-Poderoso, e oferece suas orações ao pessoal de emergência que continua a prestar assistência”.

No incêndio, 61 pessoas morreram

O incêndio na cidade de Al-Kut, a cerca de 160 km de Bagdá, irrompeu no Shopping Hyper Mall. O Ministério do Interior informou que o número de vítimas confirmadas é de 61 mortos, a maioria por asfixia nos banheiros. Entre elas, 14 corpos carbonizados ainda precisam ser identificados, especificou o ministério em comunicado. As causas do incêndio, que teria começado no primeiro andar, ainda são desconhecidas. As ambulâncias continuaram a transportar as vítimas até as 4 da manhã.

Foram declarados três dias de luto na província, e as autoridades locais anunciaram que tomarão medidas legais contra o proprietário do edifício e do Shopping, que aparentemente havia sido inaugurado há poucos dias.