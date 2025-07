Papa aos jovens: em meio aos estímulos digitais, Deus nos fala no coração

Em audiência conjunta, Leão XIV falou seja a jovens, seja a professores, que vieram a Roma em peregrinação jubilar.

Vatican News

Na manhã deste sábado, o Papa Leão recebeu jovens peregrinos da Diocese de Copenhague, na Dinamarca, e professores de escolas católicas da Irlanda, Inglaterra, País de Gales e Escócia.

"Vocês estão seguindo os passos de inúmeros peregrinos de seus vários países, que há séculos fazem essa mesma peregrinação a Roma, 'Cidade Eterna'. De fato, Roma sempre foi um lar especial para os cristãos, pois é o lugar onde os apóstolos Pedro e Paulo deram o testemunho supremo de seu amor por Jesus, oferecendo suas vidas como mártires", disse o Pontífice, agradecendo aos grupos pela visita e fazendo votos de que se deixem inspirar pelos santos e mártires que imitaram Cristo.

"A peregrinação tem um papel vital a desempenhar em nossa vida de fé, pois ela nos tira de nossas casas e rotinas diárias e nos dá tempo e espaço para encontrar Deus mais profundamente. Esses momentos sempre nos ajudam a crescer, pois por meio deles o Espírito Santo nos modela suavemente para que nos conformemos cada vez mais com a mente e o coração de Jesus Cristo", acrescentou o Santo Padre.

Papa saúda os jovens ao final da audiência (@VATICAN MEDIA)

Ouvir e rezar

Dirigindo-se diretamente aos jovens, recordou que Deus criou cada um com um propósito e uma missão nesta vida. Portanto, usem essa oportunidade para ouvir e rezar, para que possam ouvir mais claramente a voz de Deus chamando-os no fundo de seus corações. Ao mesmo tempo, estejam abertos para permitir que a graça de Deus fortaleça sua fé em Jesus, para que possam compartilhá-la mais prontamente com os outros.

“Eu acrescentaria que hoje, com muita frequência, perdemos a capacidade de ouvir, de realmente ouvir. Ouvimos música, temos nossos ouvidos inundados constantemente com todos os tipos de estímulo digital, mas às vezes nos esquecemos de ouvir nosso próprio coração e é em nosso coração que Deus fala conosco, que Deus nos chama e nos convida a conhecê-lo melhor e a viver em seu amor.”

O mesmo se aplica aos professores, pois desempenham um importante papel na formação de crianças, adolescentes e jovens adultos, já que olharão para os educadores como modelos de vida e de fé. "Espero que, a cada dia, vocês cultivem seu relacionamento com Cristo, que nos dá o modelo de todo ensino autêntico, para que, por sua vez, possam orientar e incentivar aqueles que lhes foram confiados a seguirem Cristo em suas próprias vidas."

Antes de concluir, uma recomendação: "Ao voltarem para casa, lembrem-se de que a peregrinação não termina, mas muda seu foco para a 'peregrinação diária do discipulado'. Somos todos peregrinos e estamos sempre peregrinando, caminhando ao procurar seguir o Senhor e ao buscar o caminho que é verdadeiramente nosso na vida. Isso certamente não é fácil, mas com a ajuda do Senhor, a intercessão dos santos e o encorajamento mútuo, vocês podem ter certeza de que, enquanto permanecerem fiéis, confiando sempre na misericórdia de Deus, a experiência dessa peregrinação continuará a dar frutos ao longo de suas vidas".

O encontro se encerrou com o Papa Leão concedendo sua bênção apostólica.

Leão XIV com os professores (@Vatican Media)