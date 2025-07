Todos os dias 100 kg de correspondência para o Papa Leão

O Correio Italiano relata que centenas de cartas endereçadas ao Papa chegam todos os dias ao seu Centro de triagem em Fiumicino - localidade onde se encontra o Aeroporto Internacional de Roma -, provenientes de todas as partes do mundo. Um fluxo constante tem chegado desde a eleição

"To His Holiness Pope Leo", "Para Sua Santidade o Papa Leão." No verso de cartas e cartões-postais, o destino é claro, mesmo que o endereço seja vago ou impreciso. Os carteiros italianos não se importam, a correspondência deve ser entregue ao Vaticano, e o Papa é o destinatário de 100 kg de cartas por dia. É o que revela o Correio Italiano em um comunicado.

Cartas para o Papa (© poste italiane)

Fluxo Constante

De acordo com Antonello Chidichimo - chefe do Centro de triagem do Correio Italiano em Fiumicino, localidade onde se encontra o Aeroporto Internacional de Roma, nas proximidades da capital -, essa tem sido uma tendência constante desde o dia da eleição de Robert Francis Prevost, em 8 de maio de 2025. "As cartas – afirma – são provenientes do mundo inteiro e, no momento, não é possível determinar qual país escreve mais ao Papa. Hoje, bilhetes e cartões-postais chegaram dos Estados Unidos, Kosovo e Índia."

Destino Vaticano

Após uma primeira etapa no Centro de triagem de Fiumicino, o fluxo diário de correspondências destinadas à Santa Sé passa por verificações de segurança e é processado por uma máquina computadorizada de registro e pesagem. Em seguida, a "correspondência do Papa" para no Centro de distribuição mais próximo do Vaticano e é posteriormente entregue.

Chegam para o Papa Leão mensagens do mundo inteiro (© poste italiane)

Uma pequena parte de si mesmo

É claro que é difícil entender o conteúdo das cartas; muitas vezes, um desenho no envelope sugere a mão de uma criança ou a letra trêmula de um idoso confiando ao Papa um pensamento ou pedido. O certo é que cada cartão-postal ou mensagem contém uma parte preciosa de seu remetente, e o Papa certamente sabe disso.

Uma carta da Ucrânia (© poste italiane)