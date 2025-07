Card. Spengler reforça convite ao Papa para participar da COP30

Vatican News Em audiência conjunta, o Papa Leão XIV recebeu na manhã desta terça-feira, no Vaticano, o presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM), card. Jaime Spengler, acompanhado do presidente da Federação das Conferências Episcopais da Ásia (FABC), card. Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão, e do presidente do Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagascar (SECAM), card. Fridolin Ambongo Besungu, e do secretário-geral do CELAM, mons. Josef Sayer. Juntos, eles entregaram o documento "Um chamado por justiça climática e a casa comum: conversão ecológica, transformação e resistência às falsas soluções" em vista da COP30 de Belém do Pará, que será realizada em novembro. Sucessivamente, o texto foi apresentado aos jornalistas na Sala de Imprensa da Santa Sé. Além das mudanças climáticas, foram levados ao Pontífice temas comuns a estes três continentes, como a "Praedicate Evangelium", sobre a reforma da Cúria Romana, que traz implicâncias para todo o contexto eclesial, analisando como cooperar para a aplicação deste documento nas realidades locais. Também foram mencionados os grupos de trabalho criados a partir do último Sínodo sobre a sinodalidade. “A audiência foi marcada por uma cordialidade muito boa. O Santo Padre demonstra uma capacidade de escuta interessada em cada um dos temas que nós trouxemos. Foi uma hora e quinze de uma conversa certamente rica e, oxalá, frutífera.” Imagem da audiência com o Papa (@VATICAN MEDIA) Participação na COP30 Quanto ao convite para participar da COP30, card. Spengler recorda que o governo brasileiro já havia apresentado um convite oficial ao Santo Padre e que, após o conclave, também os cardeais brasileiros sinalizaram sobre essa possibilidade. “Agora, a partir do convite oficial do governo brasileiro, nós voltamos a este convite de uma forma mais incisiva. O que ele nos diz é: existe sim a agenda do Jubileu em Roma, que está concentrada na segunda quinzena de novembro. E ele possui também na agenda uma viagem em vista dos 1700 anos do Concílio de Niceia. Está aberta a possibilidade de acordo com a agenda do Papa. Ele tem sim consciência da importância e do lugar da palavra da Igreja nesse contexto de COP30. Vejamos qual será a resposta e a posição do Papado a partir do nosso convite.” O momento dos presentes (@VATICAN MEDIA) Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui