O Papa às clarissas: é belo que a Igreja conheça a vida de vocês

Leão XIV, depois de celebrar a Missa na capela da Estação dos Carabinieri de Castel Gandolfo, visitou as religiosas do Mosteiro de Albano, rezando com elas: o testemunho de vocês é um “ testemunho precioso"

Ouça e compartilhe Vatican News Leia também 15/07/2025 Papa celebra missa a policiais que trabalham na região de Castel Gandolfo Na manhã desta terça-feira, 15/07, Leão XIV celebrou a Santa Missa na capela da Estação dos Carabineiros de Castel Gandolfo, com a presença de autoridades civis e militares. Em sua ... Uma visita para rezar juntos. Assim foi a visita de Leão XIV ao Mosteiro das Clarissas em Albano - um dos municípios mais importantes dos Castelos Romanos -, dedicado à Imaculada Conceição. Conforme relatado pela Sala de Imprensa da Santa Sé, o Papa visitou na manhã desta terça-feira (15/07) as religiosas após celebrar a Missa na capela da Estação dos Carabineiros, em Castel Gandolfo, onde se encontra a residência de verão do Papa. Acolhido na entrada do Mosteiro, o Pontífice foi até a capela, onde se deteve para rezar com as monjas. Em seguida, na sala capitular, Leão XIV passou um tempo em conversação com elas, cumprimentando cada Clarissa e dirigindo-lhes algumas palavras: "É belo que a Igreja conheça a vida de vocês", porque é um testemunho precioso. O Papa Leão XIV com as clarissas no mosteiro de Albano (@Vatican Media) No final, antes de recitarem juntos o Pai-Nosso e se despedir delas, Leão XIV presenteou o Mosteiro com um cálice e uma patena para a Missa e recebeu de presente um ícone da Face de Cristo. O Papa Leão XIV com as clarissas no mosteiro de Albano (@Vatican Media) Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui