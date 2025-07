Leão XIV nomeia bispo para Nova Friburgo

Dom Pedro Cunha Cruz é o novo bispo de Nova Friburgo (RJ). "Desejamos expressar nossa fraterna saudação e nossas preces neste momento tão significativo de sua missão episcopal", escreve a CNBB em sua saudação.

Vatican News

O Papa Leão XVI nomeou bispo da Diocese de Nova Friburgo (RJ) dom Pedro Cunha Cruz, transferindo-o da Diocese da Campanha (MG).

O monsenhor Pedro Cunha Cruz nasceu em 16 de junho de 1964 no Rio de Janeiro, na Arquidiocese Metropolitana de mesmo nome. Completou os estudos filosóficos na Universidade Federal do Rio de Janeiro e os estudos teológicos na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Obteve o mestrado em Teologia Fundamental pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e o mestrado e doutorado em Filosofia pela Pontifícia Universidade da Santa Cruz, em Roma.

Foi ordenado sacerdote pela Arquidiocese Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro em 4 de agosto de 1990.

Desempenhou os seguintes cargos: vigário paroquial da Paróquia Cristo Operário e Santo Cura d’Ars; pároco da Paróquia de São Francisco de Assis, da Paróquia de Santa Teresa de Jesus e da Paróquia de Santa Rita de Cássia; diretor do Seminário São José; professor da Pontifícia Universidade Católica e diretor da Faculdade Eclesiástica de Filosofia João Paulo II. Foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro em 24 de novembro de 2010, recebendo a ordenação episcopal em 5 de fevereiro de 2011.

Em 20 de maio de 2015 foi nomeado bispo coadjutor da Diocese da Campanha e em 25 de novembro seguinte tornou-se bispo ordinário da mesma Diocese.

Dom Pedro é bispo referencial da Pastoral da Educação e Cultura do Regional Leste 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e também referencial da Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé da CNBB.

A CNBB enviou uma saudação ao novo bispo de Nova Friburgo. "Confiamos que sua presença na Igreja Particular de Nova Friburgo seja sinal de esperança e renovação para os fiéis, para os presbíteros, religiosos e leigos que agora o acolhem como pastor e irmão", ressalta a nota da CNBB.