Leão XIV recebe o presidente da Polônia no Vaticano

O encontro com o presidente do país, Andrzej Duda, foi na manhã desta quinta-feira (03/07), no Vaticano. Na pauta com a Secretaria de Estado, o apreço recíproco pelas sólidas relações bilaterais e a atenção especial à guerra na Ucrânia.

Andressa Collet - Vatican News

Nesta quinta-feira (03/07), o Papa Leão XIV recebeu em audiência, no Palácio Apostólico, o presidente da República da Polônia, Andrzej Duda. Segundo um comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, após o encontro com o Pontífice, o presidente se reuniu com cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado da Santa Sé, acompanhado pelo arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais.

Na pauta da audiência na Secretaria de Estado, foi reiterado o apreço mútuo pelas sólidas relações bilaterais e foi abordada a situação sociopolítica do país. Além disso, ainda segundo nota da Sala de Imprensa, no decorrer da conversa, foram analisados temas de caráter internacional, com especial atenção à guerra na Ucrânia.