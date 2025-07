Papa recebe presidente da Argélia: paz e fraternidade entre os temas tradados

A importância do diálogo inter-religioso e da colaboração cultural na construção da paz e da fraternidade no mundo, entre os temas tratados na visita do mandatário argelino, recebido no Palácio Apostólico.

Vatican News No final da manhã desta quinta-feira, 24, o Santo Padre Leão XIV recebeu em audiência, no Palácio Apostólico Vaticano, o presidente da República Popular Democrática da Argélia, Sr. Abdelmadjid Tebboune, que sucessivamente foi recebido pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, acompanhado por monsenhor Daniel Pacho, subsecretário para o Setor multilateral da Seção para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais. Segundo o boletim divulgado pela Sala de Imprensa da Santa Sé, durante os cordiais colóquios na Secretaria de Estado, foi destacada a importância das boas relações diplomáticas entre a Santa Sé e a Argéli, bem como abordados alguns aspectos da vida da Igreja no país do norte da África. No decorrer das conversações, foi feita referência à atual situação geopolítica, bem como à importância do diálogo inter-religioso e da colaboração cultural na construção da paz e da fraternidade no mundo. Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui