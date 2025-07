O Papa recebe a premier italiana Meloni, primeiro encontro oficial no Vaticano

A primeira-ministra foi recebida em audiência na manhã desta quarta-feira pelo Santo Padre Leão XIV. Em seguida, foi recebida na Secretaria de Estado pelo cardeal Parolin e o arcebispo Gallagher; no centro das conversações, "o compromisso comum com a paz na Ucrânia e no Oriente Médio" e a "assistência humanitária" em Gaza

Vatican News

O Santo Padre Leão XIV recebeu em audiência na manhã desta quarta-feira, 2 de julho, no Palácio Apostólico Vaticano, a premier italiana Giorgia Meloni, que sucessivamente se encontrou com o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado de Sua Santidade, acompanhado por dom Paul Richard Gallagher, secretário das Relações com os Estados e Organizações Internacionais. É o que informa um comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé.

Evidenciadas boas relações existentes entre Santa Sé e Itália

Durante os cordiais colóquios na Secretaria de Estado, foram destacadas as boas relações existentes entre a Santa Sé e a Itália e evidenciado o compromisso comum com a paz na Ucrânia e no Oriente Médio e com a assistência humanitária em Gaza.

Na continuação da conversa - lê-se ainda no referido comunidado -, foram abordadas algumas questões relativas às relações bilaterais, bem como questões de interesse para a Igreja e a sociedade italiana.