Papa aos recém-convertidos: compartilhem a fé, não como teoria, mas com a vida

Durante o encontro com cerca de 800 neófitos e catecúmenos da França, Leão XIV destacou a centralidade do batismo, a alegria da fé e o chamado a viver como testemunhas autênticas do Evangelho. “O caminho da fé pode ser longo e, por vezes, difícil, mas não se desanimem, pois Deus está sempre presente para sustentá-los”, afirmou.

Thulio Fonseca - Vatican News

Na manhã desta terça-feira, 29 de julho, o Papa Leão XIV recebeu no Vaticano cerca de 800 neófitos e catecúmenos vindos da França, acompanhados por seus capelães, catequistas e bispos. O encontro com o grupo de recém-convertidos à fé católica ocorreu no contexto da peregrinação jubilar da juventude.

“Que alegria ver jovens comprometidos com a fé e desejosos de dar sentido às suas vidas, deixando-se guiar por Cristo e por seu Evangelho!”, exclamou o Pontífice ao proferir seu discurso em francês, e acrescentou: "O batismo nos torna membros de pleno direito da grande família de Deus. A iniciativa vem sempre d’Ele, e nós respondemos fazendo a experiência de seu amor que nos salva."

Papa Leão XIV durante o encontro com os jovens franceses (@Vatican Media)

Batizados para a vida, não para a indiferença

Ao comentar o valor do sacramento batismal, Leão XIV alertou sobre a “cultura de morte” que afeta a sociedade atual. “Ela se manifesta hoje por meio da indiferença, do desprezo pelo próximo, das drogas, da busca por uma vida fácil, de uma sexualidade reduzida a entretenimento e objetificação da pessoa humana, da injustiça, entre outras formas.” Em seguida, o Papa reforçou que o batismo é compromisso com a vida e a verdade, uma luz acesa na escuridão do mundo, e, inspirado na tradição patrística, especialmente nas palavras de Santo Ambrósio, afirmou:

“Cristo é tudo para nós. Se desejar curar suas feridas, Ele é o médico; se arder em febre, Ele é a fonte refrescante; se estiver oprimido pela culpa, Ele é a justiça; se precisar de ajuda, Ele é a força; se temer a morte, Ele é a vida; se desejar o céu, Ele é o caminho; se quer fugir das trevas, Ele é a luz... Provem e vejam como o Senhor é bom; feliz o homem que Nele confia. Para viver com felicidade e paz, somos chamados a colocar nossa esperança em Jesus Cristo."

A fé como caminho contínuo

Leão XIV destacou que o catecumenato não termina com o batismo, mas continua ao longo da vida, “com alegrias e desafios”. Para o Pontífice, a perseverança na oração, nos sacramentos, especialmente o da Reconciliação, e na vida comunitária é essencial para um crescimento autêntico na fé:

“Vocês são chamados a compartilhar sua experiência de fé com os outros, testemunhando o amor de Cristo e tornando-se discípulos missionários. Não se limitem ao conhecimento teórico, mas vivam sua fé de forma concreta, experimentando o amor de Deus em sua vida cotidiana. O caminho da fé pode ser longo e, por vezes, difícil, mas não se desanimem, pois Deus está sempre presente para sustentá-los.”

Papa Leão XIV durante o encontro com os jovens franceses (@Vatican Media)

Permanecer conectados ao Senhor

Por fim, aos neófitos e catecúmenos, o Pontífice lançou um convite missionário:

"Queridos amigos, com a ajuda e o apoio de seus pastores, de seus irmãos e irmãs mais experientes na fé, e seguindo o exemplo dos santos que enfrentaram as dificuldades do seu tempo, encorajo-os a permanecer conectados ao Senhor Jesus. Não nascemos cristãos — tornamo-nos cristãos quando somos tocados pela graça de Deus. Contudo, esse 'toque' se expressa por meio de nossa escolha refletida e nosso caminho pessoal. Sem esses elementos verdadeiros, carregamos apenas o rótulo de cristãos — cristãos de conveniência, de hábito ou de conforto."

O Papa recordou também que nos tornamos cristãos autênticos quando nos deixamos tocar pessoalmente, no dia a dia, pela Palavra e pelo testemunho de Jesus. “Em meio às tribulações, aos momentos de solidão e aridez, às incompreensões e às dificuldades, que seus corações se enraízem n’Aquele que é ‘o caminho, a verdade e a vida’ (Jo 14,6), a fonte de toda paz, alegria e amor”, concluiu Leão XIV, desejando a todos um "bom jubileu!"