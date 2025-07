Papa à Igreja Greco-Católica Ucraniana: em meio à guerra insensata, permanecer unidos na fé

Em cerca de 5 dias, Leão XIV encontrou por duas vezes peregrinos da Igreja Greco-Católica Ucraniana. Depois de sábado (28/06), nesta quarta (02/07) foi a vez dos bispos reunidos em assembleia sinodal. "Certamente, no contexto histórico atual, não é fácil falar de esperança a vocês", um povo que perdeu "entes queridos nesta guerra insensata", irmãos "cuja vida foi arrancada desta terra, mas acolhida por Deus". O Papa disse receber muitos testemunhos de fé e esperança, um "sinal da força de Deus".

"No outro dia gostamos muito do canto do Pai Nosso em ucraniano. Se pudesse cantar para nós, poderíamos cantar o Pai Nosso", disse o Papa Leão XIV ao final da audiência com os membros do Sínodo da Igreja Greco-Católica Ucraniana na manhã desta quarta-feira (02/07), já que as Audiências Gerais estarão suspensas até 30 de julho em virtude da pausa de verão. O Pontífice fez referência ao encontro do último sábado (28/06), quando recebeu na Basílica de São Pedro um grupo em peregrinação jubilar "para renovar a fé" e "testemunhar a esperança que não decepciona".

A audiência desta quarta-feira (02/06) foi na Sala do Consistório, no Vaticano (@Vatican Media)

Em meio à guerra insensata, testemunhos de fé

Na audiência desta quarta (02/06), na Sala do Consistório, no Vaticano, Leão XIV se dirigiu aos 55 bispos e falou da alegria de mais um encontro, desta vez, por ocasião da assembleia sinodal e no contexto do Ano Jubilar, "que convida todo o Povo de Deus a renovar-se na esperança. Como o Papa Francisco amava repetir, a esperança não decepciona, porque se baseia no amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor", disse Leão XIV em discurso, ao acrescentar:

"Certamente, no contexto histórico atual, não é fácil falar de esperança a vocês e ao povo confiado aos seus cuidados pastorais. Não é fácil encontrar palavras de consolo para as famílias que perderam seus entes queridos nesta guerra insensata. Imagino que também seja difícil para vocês, que estão em contato diário com pessoas feridas no coração e na carne. Apesar disso, recebo muitos testemunhos de fé e esperança por parte de homens e mulheres do seu povo. Isso é sinal da força de Deus que se manifesta em meio aos escombros da destruição."

O discurso do Papa Leão aos bispos da Igreja Greco-Católica Ucraniana (@Vatican Media)

A plenitude de sentido que se encontra em Deus

O Papa Leão XIV, ciente das muitas necessidades que os bispos da Igreja Greco-Católica estão precisando enfrentar na Ucrânia, tanto no âmbito eclesial quanto no humanitário, sendo "chamados a servir Cristo em cada pessoa ferida e angustiada, que se dirige às suas comunidades pedindo ajuda concreta", demonstrou mais uma vez solidariedade a todo povo ucraniano. E encorajando à esperança da paz encontrada em Cristo, disse rezar para que "a paz possa voltar o mais rápido possível à pátria de vocês":

“Estou perto de vocês e, através de vocês, estou perto de todos os fiéis da sua Igreja. Permaneçamos unidos na única fé e na única esperança. A nossa comunhão é um grande mistério: é comunhão real também com todos os irmãos e irmãs cuja vida foi arrancada desta terra, mas acolhida por Deus. Nele tudo vive e encontra plenitude de sentido.”

Leão XIV demonstrou proximidade e solidariedade ao povo ucraniano (@Vatican Media)