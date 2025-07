EUA: Papa envia mensagem à Assembleia Católica Bizantina de Pittsburgh

“O legado dos antepassados continua no corajoso abraço de todos à renovação pastoral, que está enraizada na fidelidade à sua herança”. Palavras do Papa Leão XIV na mensagem à Assembleia Metropolitana da Arquieparquia Católica Bizantina de Pittsburgh, nos Estados Unidos.

Vatican News

Foi publicada na manhã deste sábado, 19 de julho, a mensagem do Papa Leão XIV aos participantes da Assembleia Metropolitana da Arquieparquia Católica Bizantina de Pittsburgh, nos Estados Unidos.

Em sua mensagem o Santo Padre comenta que o tema do encontro Vinde, adoremos e nos curvemos diante de Cristo, “oferece uma preciosa oportunidade para crescer em unidade e reafirmar o compromisso de todos com o Senhor”. “Através de suas celebrações litúrgicas, reflexão orante e diálogo fraterno”, acrescenta Papa Leão, vocês certamente “renovarão seu fiel testemunho a Cristo para aprofundar o anúncio do Evangelho na rica tradição das Igrejas Católicas Bizantinas”.

Sinal visível de comunhão dentro da Igreja

Leão XIV recordou ainda que “a participação do clero, religiosos e leigos fiéis, juntamente com representantes do Exarcado de Toronto e do Dicastério para as Igrejas Orientais, oferece um sinal visível de comunhão na Igreja”. Por fim, agradeceu o testemunho dos antepassados que souberam construir “vibrantes comunidades bizantinas na América do Norte em meio a vários desafios e incertezas”. Afirmando que este legado “continua no corajoso abraço de todos os presentes à renovação pastoral, que está enraizada na fidelidade à sua herança”.

Na conclusão, o Papa confiou o encontro de Pittsburgh à intercessão de Maria, Mãe de Deus.