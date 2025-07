O Papa à Cisl: promover sociedades pacíficas a serviço do desenvolvimento humano

Uma imagem do 20º Congresso do Cisl em andamento no bairro EUR em Roma

Mensagem de Leão XIV, assinada pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, ao secretário-geral Fumarola para o 20º Congresso Nacional, que teve início na última quinta-feira em Roma. O objetivo comum é "uma ordem mais humana das relações sociais", a fim de contribuir para a "tranquilidade da ordem" tão cara a Santo Agostinho.

É necessário "promover uma ordem mais humana das relações sociais, bem como sociedades pacíficas e justas a serviço do desenvolvimento humano integral e do bem da família humana". Este é o convite do Papa Leão XIV, na mensagem assinada pelo secretário de Estado Vaticano, cardeal Pietro Parolin, ao 20º Congresso Nacional da CISL (Confederação Italiana de Sindicatos de Trabalhadores), que teve início na quarta-feira (16/07), no bairro EUR, em Roma, sobre o tema "A coragem da participação".

Na mensagem enviada à secretária-geral da Cisl, Daniela Fumarola, Leão XIV estende seu "pensamento cordial" aos organizadores, palestrantes e participantes, expressando "profundo apreço pelo evento, que marca uma etapa significativa na atividade" do sindicato, expressando a esperança de que "este importante simpósio inspire um compromisso renovado com a promoção da conscientização de todos sobre as responsabilidades sociais".

O Papa recomenda aos delegados “que não percam de vista o objetivo comum de contribuir para aquela “tranquillitas ordinis”, ou seja, a “tranquilidade da ordem”, expressão cunhada por Santo Agostinho em De Civitate Dei.

Mensagem do presidente Mattarella

A secretária Fumarola também recebeu uma mensagem do presidente da República italiana, Sergio Mattarella. "A liberdade e a democracia, na Itália e na Europa, precisam da participação dos trabalhadores", escreve o chefe de Estado. Ele enfatiza o valor da escolha da Cisl de colocar "A coragem da participação" no centro de seu congresso, chamando-a de "sinal positivo" e "uma contribuição para o debate social e político". Em sua mensagem, Mattarella relembra o papel histórico do sindicato na construção do modelo social europeu, "uma referência para os direitos de todos os trabalhadores no mundo", e lembra que "a efetivação do direito ao trabalho e da remuneração necessária para uma existência livre e digna" é um motor de progresso e civilização.