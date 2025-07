Papa Leão expressa dor por ataque à Igreja Católica na RD Congo

Cenário dos conflitos na República Democrática do Congo (AFP or licensors)

Por meio de um telegrama, o Pontífice manifestou profunda dor pelo ataque à Paróquia Bem-Aventurada Anuarite, na RD Congo, que deixou cerca de quarenta mortos, e pediu a Deus que “o sangue desses mártires seja semente de paz, reconciliação, fraternidade e amor para todo o povo congolês.”

Thulio Fonseca - Vatican News

Em um telegrama assinado pelo cardeal Secretário de Estado, Pietro Parolin, o Papa Leão XIV manifestou profunda consternação e dor pelo violento ataque ocorrido na Paróquia Bem-Aventurada Anuarite, em Komanda, na província de Ituri, na República Democrática do Congo. O atentado, ocorrido durante uma celebração, resultou na morte de aproximadamente quarenta pessoas.

“Com consternação e profunda aflição”, diz a mensagem dirigida a dom Fulgence Muteba Mugalu, presidente da Conferência Episcopal Nacional do Congo (CENCO), o Santo Padre "se une ao luto das famílias e da comunidade cristã gravemente atingidas, manifestando-lhes sua proximidade e assegurando-lhes sua oração".

Leão XIV recorda que “essa tragédia nos convida ainda mais a trabalhar pelo desenvolvimento humano integral da população ferida desta região. Sua Santidade implora a Deus para que o sangue destes mártires seja semente de paz, reconciliação, fraternidade e amor para todo o povo congolês.”

Ao final da mensagem, o Papa concede sua Bênção Apostólica à Paróquia Bem-Aventurada Anuarite de Komanda, em particular às famílias enlutadas, bem como a todos os filhos e filhas da República Democrática do Congo e à nação como um todo.

Em evidência 27/07/2025 RD Congo: massacre em uma igreja Católica em Komanda Seriam cerca de quarenta as vítimas do ataque, neste domingo, 27 de julho, perpetrado por milícias das Forças Democráticas Aliadas (ADF), compostas por ex-rebeldes ugandeses. Com ...

O massacre

O trágico ataque ocorreu na madrugada de domingo, 27 de julho, quando militantes das Forças Democráticas Aliadas (ADF), grupo armado de origem ugandesa com vínculos com o Estado Islâmico, invadiram a igreja durante um momento de oração e mataram brutalmente cerca de quarenta fiéis com facões e armas de fogo. O episódio faz parte de uma longa série de massacres cometidos pelas ADF na região leste do Congo, onde o grupo atua com crescente violência contra civis, destruindo casas, incendiando comércios e deixando rastros de morte. Autoridades locais e internacionais condenaram o atentado e reafirmaram a urgência de proteger os locais de culto e garantir a liberdade religiosa.