Papa celebra missa a policiais que trabalham na região de Castel Gandolfo

Na manhã desta terça-feira, 15/07, Leão XIV celebrou a Santa Missa na capela da Estação dos Carabineiros de Castel Gandolfo, com a presença de autoridades civis e militares. Em sua homilia, destacou o valor da fraternidade cristã e a fidelidade de Maria como modelo para os Carabineiros.

Thulio Fonseca - Vatican News

Na manhã desta terça-feira, 15 de julho, o Papa Leão XIV presidiu a Santa Missa na capela da Estação dos Carabineiros de Castel Gandolfo, situada na histórica Vila dos Jesuítas e muito próxima do Palácio Apostólico. A celebração contou com a presença do ministro da Defesa da Itália, do comandante das Forças Armadas e de diversos membros da Arma dos Carabineiros, instituição que presta um serviço policial essencial à ordem pública italiana e à segurança do Estado.

(@Vatican Media)

Na homilia, Leão XIV, ao refletir sobre o Evangelho proposto pela liturgia, sublinhou o sentido profundo das palavras “irmão” e “irmã” à luz da vontade de Deus:

"Jesus, o Filho unigênito de Deus, explica o sentido dessas palavras em relação a si mesmo e ao seu Pai, revelando um vínculo mais forte que o do sangue, pois nos envolve a todos, unindo cada homem e cada mulher. Todos nós, de fato, somos verdadeiramente irmãos e irmãs de Jesus quando fazemos a vontade de Deus, isto é, quando vivemos amando uns aos outros, como Deus nos amou."

Nesta perspectiva, o Papa destacou ainda a figura de Maria como modelo de escuta e fidelidade à Palavra e afirmou que “o amor de Deus é tão grande que Jesus não reserva nem mesmo sua mãe para si, entregando Maria como nossa mãe, na hora da cruz.” Em seguida, recordou as palavras de Santo Agostinho, que considerava mais importante para Maria ser discípula do que mãe de Cristo: “Maria foi bem-aventurada porque ouviu a palavra de Deus e a colocou em prática.”

(@Vatican Media)

O Santo Padre, em tom de gratidão e reconhecimento, recordou o 75º aniversário da proclamação da Virgo Fidelis (Virgem fiel) como padroeira da Arma dos Carabineiros, instituída por Pio XII em 1949, feita também em Castel Gandolfo:

“Após a tragédia da guerra, em um período de reconstrução moral e material, a fidelidade de Maria a Deus tornava-se assim modelo da fidelidade de cada Carabineiro à Pátria e ao povo italiano. Essa virtude expressa a dedicação, a pureza, a constância no compromisso com o bem comum, que os Carabineiros protegem ao garantir a segurança pública e defender os direitos de todos, especialmente daqueles que se encontram em situações de perigo. Expresso, portanto, profunda gratidão pelo serviço nobre e exigente que a Arma presta à Itália e aos seus cidadãos, assim como à Santa Sé e aos fiéis que visitam Roma: penso especialmente nos muitos peregrinos deste ano jubilar.”

Leão XIV dirigiu palavras de encorajamento aos presentes, especialmente às autoridades civis e militares, convidando-os a permanecerem firmes em meio às dificuldades: “Diante das injustiças que ferem a ordem social, não cedam à tentação de pensar que o mal pode triunfar. Especialmente neste tempo de guerras e de violência, permaneçam fiéis ao vosso juramento.”

Por fim, o Papa homenageou a memória dos Carabineiros que deram a vida cumprindo o seu dever, com menção especial ao venerável Salvo D’Acquisto, herói da Segunda Guerra Mundial, cuja causa de beatificação está em andamento.

(@Vatican Media)