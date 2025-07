O Papa encontrou-se com o metropolita Antonij

Papa Leão XIV com o responsável pelas Relações externas do Patriarcado de Moscou. (@Vatican Media)

Trata-se do primeiro encontro entre Leão XIV e o responsável pelas Relações externas do Patriarcado de Moscou.

Vatican News

O Papa recebeu na manhã deste sábado (26/07), no Vaticano, Sua Eminência Antonij, metropolita de Volokolamsk, responsável pelas Relações externas do Patriarcado de Moscou. Trata-se do primeiro encontro de Leão XIV com o metropolita ortodoxo russo.

Antonij, 40 anos, é desde junho de 2022 responsável pelas Relações externas do Patriarcado de Moscou. Nessa função, ele se encontrou várias vezes com o Papa Francisco, a última vez no Vaticano em julho do ano passado.