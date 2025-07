Leão XIV encontra as crianças da Colônia de Férias do Vaticano e crianças ucranianas

O Papa foi à Sala Paulo VI esta manhã para saudar o grupo de crianças e adolescentes da Colônia de Férias de Verão do Vaticano, ao qual se uniram as crianças da Ucrânia, acolhidas pela Caritas italiana. Houve uma sessão de perguntas e respostas sobre os temas da infância, a participação na missa, a diversidade, o acolhimento e o tema da guerra, com o convite do Pontífice para que as crianças sejam construtoras de paz e amizade, e não promotoras de ódio e inveja.

Nesta quinta-feira, 3 de julho, o Papa Leão XIV passou uma parte da manhã na companhia das crianças: primeiro, com cerca de 300 crianças e adolescentes da Ucrânia, acolhidos pela Caritas italiana durante o verão. Depois, com as 310 crianças e adolescentes que participam da Colônia de Férias de Verão do Vaticano "Estate Ragazzi in Vaticano", na Sala Paulo VI. O Pontífice uniu-se a eles pouco antes das 12h, no final das audiências.

Recebido pelos animadores, informa um comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, o Papa conversou com as crianças e respondeu a algumas perguntas. Falou de sua infância, da participação na missa onde encontrava outras crianças, outros amigos, mas sobretudo do lugar onde encontrava "o melhor amigo, Jesus". Em seguida, falou sobre diversidade e acolhimento, dirigindo inicialmente algumas palavras de boas-vindas em inglês às crianças ucranianas e acrescentando que "é importante nos respeitar mutuamente, não nos deter nas diferenças, mas construir pontes, amizades. Todos podemos ser amigos, irmãos, irmãs". Respondendo a uma pergunta sobre a guerra, o Pontífice explicou que mesmo quando crianças, é necessário aprender a ser construtores de paz e amizade, a não entrar em guerras e batalhas, não promover o ódio e a inveja: "Jesus nos chama a todos para sermos amigos", porque é importante "aprender desde criança a ter respeito recíproco, a ver no outro alguém como eu".

As crianças e adolescentes deram presentes ao Papa, dentre os quais objetos feitos por eles durante a Colônia Férias de Verão, crachá, desenhos e trabalhos feitos pelas crianças ucranianas. Ao final, após as fotos tiradas juntos, o Papa Leão os convidou a rezarem a Ave-Maria e abençoou a todos.