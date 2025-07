Um encontro organizado pelo Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM) e pela Pontifícia Comissão para a América Latina (PCAL) através da Iniciativa Construindo Pontes, com a colaboração da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos (USCCB).

Discutir estratégias para assumir o cuidado da casa comum a partir do mundo do trabalho é o objetivo do “III Encontro Sinodal Fratelli tutti: Diálogo Socioambiental Norte-Sul”, que será realizado na sede da Conferência Episcopal Católica dos Estados Unidos (USCCB), em Washington DC, nos dias 28 e 29 de julho de 2025.

Diversas instituições para iniciar processos de transição justa

Um encontro organizado pelo Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM) e pela Pontifícia Comissão para a América Latina (PCAL) através da Iniciativa Construindo Pontes, com a colaboração da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos (USCCB), que conta com a colaboração do Secretariado Justiça e Paz da USCCB, e o apoio da Organização Internacional do Trabalho (OIT), da Comissão Católica Internacional de Migração (ICMC) e da Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI), entre outras instituições regionais, eclesiais e acadêmicas.

Estamos diante de um encontro inédito, no qual cerca de 30 representantes institucionais do Trabalho Organizado do Norte e do Sul do continente buscam iniciar processos de transição justa para o cuidado da Casa Comum, tanto social quanto ambiental, a partir de uma abordagem sinodal, inclusiva e interinstitucional. Mais um passo em um processo sinodal iniciado em 2021, que é uma resposta direta ao apelo do Papa Leão XIV para sermos uma Igreja que constrói pontes. Para isso, pretende-se integrar, a partir de uma perspectiva continental, representantes institucionais do trabalho organizado da América do Norte, América do Sul, América Central e Caribe: centrais regionais de trabalhadores; câmaras regionais de empresários; e comunidades federais organizadas da economia social e popular.

Pontes de integração, reconciliação e fraternidade

O ponto-chave está na construção de pontes de integração, reconciliação e fraternidade. Daí a importância desta oportunidade concreta para caminharmos juntos, como comunidade continental, rumo a um desenvolvimento humano integral, justo e sustentável. Segue-se assim o caminho percorrido em Bogotá em 2023 e 2024, e busca-se projetar ações concretas para 2026, com a esperança de dialogar com o Papa Leão XIV sobre os caminhos desse processo sinodal.

Segue-se o que foi pedido pelo Papa Francisco: construir pontes Norte-Sul para que nossos povos “tenham vida em abundância” (João 10, 10). Uma dinâmica assumida pelo Papa Leão XIV, que desde o início de seu pontificado tem chamado a ser uma Igreja que constrói pontes através do diálogo. Segue assim os passos dados quando era presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina (PCAL). Em uma carta enviada ao arcebispo Timothy Broglio, presidente da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, assinada pelo cardeal Robert Francis Prevost, juntamente com o secretário-geral do CELAM, Dom Lizardo Estrada, e a secretária da PCAL, Emilce Cuda, solicitava-se o apoio da conferência episcopal americana a esta iniciativa, com vista à formação de um Grupo de Trabalho Regional para o cuidado da Casa Comum.

Um caminho em etapas

Uma iniciativa que já percorreu várias etapas, começando com a criação de um Grupo de Trabalho do CELAM, em 2021, com a participação de 25 profissionais católicos latino-americanos, provenientes de diferentes disciplinas, juntamente com representantes de outras religiões. Isso levou ao I Encontro Sinodal Fratelli tutti para o cuidado da Casa Comum, em março de 2023, na sede do CELAM em Bogotá, que elaborou um documento sobre o estado da questão socioambiental na América Latina e no Caribe e indicou a necessidade de ouvir propostas e saber quais processos acompanhar em relação ao Trabalho Organizado.

Isso deu lugar a uma terceira etapa, com a realização do II Encontro Sinodal Fratelli tutti: Mesa de Diálogo Socioambiental, em novembro de 2024, na sede do CELAM, com a coordenação do bispo de Jales (Brasil) e especialista em relações de trabalho, Dom Reginaldo Andrietta, que contou com a participação de representantes da América do Norte, sendo decidido realizar o III Encontro nos Estados Unidos, dado que os problemas socioambientais são comuns e as ações pastorais poderiam ser integradas de forma coordenada, que será realizado nos dias 28 e 29 de julho.

Um encontro que seguirá a dinâmica sinodal dos anteriores, buscando a unidade na diferença. Para isso, será realizado um diálogo aberto entre os participantes, com diferentes temas, introduzidos por uma pequena exposição que dará lugar a um diálogo em mesas redondas, sendo o trabalho coordenado por facilitadores.