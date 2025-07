Caridade do Papa para a Ucrânia: cestas básicas entregues a famílias em Kharkiv

As caixas com a inscrição em ucraniano e italiano “Doação do Papa Leão XIV para a população de Kharkiv”

Por meio da Esmolaria Apostólica, foram enviadas doações da Basílica de Santa Sofia, em Roma, para os moradores do povoado de Staryi Saltiv e da cidade de Shevchenkove, atingidas por bombardeios russos. Caminhões já tinham sido enviados, em junho, para o país devastado. Krajewski: "A caridade nunca tira férias. O Santo Padre nos pediu para agirmos o mais rápido possível."

Salvatore Cernuzio – Vatican News

A atividade diminui durante o verão, mas não a caridade. Mesmo no período de descanso, em Castel Gandolfo, o Papa Leão XIV não deixa de realizar iniciativas de solidariedade em prol das populações cuja guerra — como ele mesmo disse no último domingo durante a missa na Paróquia de São Tomás de Villanova — "mata seus sonhos e suas vidas". Por meio da Esmolaria Apostólica - Dicastério para o Serviço da Caridade, o Papa enviou cestas básicas aos moradores de algumas áreas de Kharkiv, na Ucrânia, devastadas pelos recentes ataques de mísseis e drones russos.

Caminhões da Basílica de Sofia em Roma

"O Santo Padre nos pediu para agirmos o mais rápido possível", explica o esmoleiro do Papa, cardeal Konrad Krajewski, relatando à imprensa vaticana seu encontro com o Pontífice a respeito da entrega de ajuda. "A caridade nunca tira férias", enfatiza o cardeal. Ele explica que, nos últimos dias, caminhões carregados com pacotes de alimentos enlatados, óleo, massas, carne, peixe, especialmente atum, partiram da Basílica de Santa Sofia, em Roma, que desde 2022, tornou-se o epicentro da solidariedade de toda uma cidade para com o país do Leste Europeu. Junto com estes, também foram levados alguns itens de primeira necessidade com destino ao povoado de Staryi Saltiv e a cidade de Shevchenkove, ambas em Kharkiv.

A comida foi fornecida pela Sagrada Ordem Militar Constantiniana de São Jorge, uma organização que promove atividades espirituais, culturais e beneficentes de acordo com os princípios cristãos na Itália e no mundo. A organização também forneceu diversas plataformas para apoiar esta nova missão. Esta missão realizou-se logo após a de junho, quando uma carga contendo colchões, alimentos e brinquedos infantis foi enviada da Basílica de Santa Sofia para a Ucrânia.

Diretamente para as casas das famílias

Tudo foi entregue diretamente às famílias que sobreviveram aos ataques, sem nenhuma intermediação ou distribuição por outras organizações de caridade. Da basílica às casas, uma viagem direta. E na caixa branca, a inscrição em ucraniano e italiano: "Presente do Papa Leão XIV para o povo de Kharkiv". As fotografias compartilhadas por Krajewski testemunham a emoção que essas pessoas sentiram ao ver que Leão XIV, como o Papa Francisco antes dele, não esqueceu seu sofrimento.