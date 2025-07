Cardeal Artime é o novo legado pontifício para as Basílicas papais de Assis

Leão XIV confiou ao cardeal espanhol, que sucede o cardeal Vallini, o cuidado das igrejas de São Francisco e Santa Maria dos Anjos.

As Basílicas papais de São Francisco e de Santa Maria dos Anjos, em Assis, têm um novo legado pontifício. Trata-se do cardeal Ángel Fernández Artime, de 64 anos, pró-prefeito do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica.

Com a nomeação de Leão XIV, o cardeal espanhol sucede no cargo o cardeal Agostino Vallini, de 85 anos, que o Papa Francisco havia nomeado como seu representante junto às Basílicas franciscanas em novembro de 2017.

Basílica de Santa Maria dos Anjos em Assis (Jozef Bartkovjak)